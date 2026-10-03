A- A+

Tênis Zverev vence e vai enfrentar Djokovic nas quartas de final do ATP 500 de Pequim O atual campeão de Roland Garros e do US Open superou sem dificuldades seu adversário, que havia recebido um convite da organização do torneio, em menos de uma hora de jogo

O tenista alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, venceu sem dificuldades o chinês Shang Juncheng (nº 250) com parciais de 6-0 e 6-3 neste sábado (3) e vai enfrentar o sérvio Novak Djokovic (nº 11) nas quartas de final do ATP 500 de Pequim.

O atual campeão de Roland Garros e do US Open superou sem dificuldades seu adversário, que havia recebido um convite da organização do torneio, em menos de uma hora de jogo.

Nas quartas de final, ele terá pela frente Djokovic, que na sexta-feira sofreu para avançar nesta competição contra o chinês Bu Yunchaokete (nº 104).

O jovem asiático de 24 anos colocou o veterano de 39 contra as cordas após vencer o primeiro set por 6-4 e levar o segundo para o tie-break, no qual o sérvio recorreu à experiência e à técnica para vencer a parcial por 7-2.

No set decisivo, o sérvio assumiu a iniciativa logo no início e abriu uma vantagem confortável, o que lhe permitiu vencer a partida sem sustos com um 6-2, após um confronto de 2 horas e 52 minutos.

Assim, Djokovic chegará ao duelo com mais tempo de quadra acumulado, enfrentando um Zverev que em 2026 vive sua melhor temporada.

Torneio ATP 500 de Pequim:

- Simples - Segunda rodada:

Alexander Zverev (ALE/N.1) x Shang Juncheng (CHN) 6-0, 6-3

Daniil Medvedev (RUS/N.3) x Jan-Lennard Struff (ALE) 6-4, 6-3

Alex De Miñaur (AUS/N.5) x Quentin Halys (FRA) 3-6, 7-6 (7/5), 7-5

Andrey Rublev (RUS) x Roman Safiullin (RUS) 6-2, 3-6, 6-4

Veja também