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Tênis Zverev vence Shelton e conquista seu primeiro US Open Alemão conquistou o seu segundo grand slam na temporada

O alemão Alexander Zverev prolongou a maldição dos tenistas americanos no US Open ao vencer o jovem Ben Shelton neste domingo (13) e conquistar seu primeiro título no Grand Slam nova-iorquino.

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 7-6 (7/2), 5-7 e 6-2, em 3 horas e 33 minutos no Arthur Ashe Stadium.

Aos 29 anos, o atual número 2 do mundo fez valer sua experiência contra Shelton (N.9), para levantar seu segundo troféu de Grand Slam na temporada, depois de ter sido campeão em Roland Garros em junho.

O americano de 23 anos, com todo o peso da história, esteve longe de mostrar o desempenho excepcional que teve contra o espanhol Carlos Alcaraz na semifinal.

Em sua primeira decisão de Grand Slam, na maior quadra de tênis do mundo e diante de seu público, Shelton demonstrou nervosismo desde o primeiro game, quando perdeu o saque com uma dupla falta.

Com mais uma dupla falta, entregou o primeiro set a um sólido Zverev, que depois fechou a segunda parcial no tie-break.

O alemão se impôs com um saque implacável até que Shelton, com vantagem de 6-5 no terceiro set, conseguiu sua primeira quebra e prolongou a final, para delírio das arquibancadas.

O americano comemorou o set quase como uma vitória, mas Zverev apagou seu sorriso com uma quebra de serviço logo no início do quarto set.

Com concentração máxima, o alemão levou alguns segundos para perceber que já havia convertido o ponto da vitória.

Com a derrota de Ben Shelton, os Estados Unidos continuam sem conquistar um título masculino em seu Grand Slam desde o de Andy Roddick, em 2003.

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