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Tênis Zverev vence Shelton e é primeiro classificado para semifinais do ATP Finals O alemão quebrou o serviço de Shelton logo no início

O tenista número um do mundo, Alexander Zverev, se classificou para as semifinais do ATP Finals ao derrotar o americano Ben Shelton (4º), sua sétima vitória em sete confrontos, nesta terça-feira (17), em Turim.

Zverev venceu por 6-2 e 7-6 (7/4), garantindo seu segundo triunfo em sets diretos no torneio disputado na cidade italiana e assegurando um lugar entre os dois primeiros colocados do grupo John McEnroe.

O alemão quebrou o serviço de Shelton logo no início. O americano, de 24 anos, reagiu brevemente quando o placar marcava 2-1, tendo duas chances de devolver a quebra, mas não conseguiu aproveitá-las.

Na sequência, Shelton voltou a ter seu saque quebrado e Zverev conquistou o primeiro set em 39 minutos, fechando a parcial com dois aces consecutivos.

No segundo set, Shelton manteve a iniciativa até o 6-6 — não sem antes passar por um grande susto e enfrentar outras duas chances de quebra no nono game.

No tie-break, desperdiçou sua última oportunidade com um golpe de direita que saiu pela linha lateral e, no match point, foi superado por uma passada de Zverev, impossível de alcançar.

O alemão, de 29 anos, encerra sua participação na fase de grupos na quinta-feira contra o francês Arthur Fils (7º).

Shelton, por sua vez, enfrentará a revelação espanhola do ano, Rafael Jodar (10º), que perdeu seus dois primeiros jogos, incluindo o desta terça-feira contra Fils (4-6, 6-2 e 6-2).

Zverev já conquistou o ATP Finals em duas ocasiões (2018 e 2021).

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