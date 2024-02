A- A+

INFRAESTRUTURA Antaq vai leiloar o arrendamento de quatro terminais no Porto do Recife Os quatro terminais do Porto do Recife vão demandar investimentos de R$ 59 milhões

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) vai realizar leilões de arrendamento portuário - para a iniciativa privada - de quatro terminais no Porto do Recife. Os quatro empreendimeentos vão demandar um investimento de R$ 59,6 milhões numa estimativa feita pela agência. Todos vão armazenar cargas que já passam pela estatal como barrilha, fertilizantes, malte, trigo, milho e arroz. A expectativa é de que o leilão ocorra em março.

O terminal que vai demandar maior investimento é o REC 08, que será destinado a movimentação de malte, trigo e milho, previsto para receber investimentos da ordem de R$ 50,9 milhões. Os outros terminais são: o REC 04 o qual vai receber barrilha e fertilizantes com um investimento previsto de R$ 3,6 milhões; o REC 09 vai movimentar arroz e empregar recursos da ordem de R$ 2,2 milhões e o REC 10 que vai movimentar barrilha e demandar recursos de R$ 2,9 milhões na sua implantação.

De janeiro a dezembro de 2023, o Porto do Recife registrou uma movimentação de 1.374.34 toneladas. A expectativa é que ocorra um crescimento de 25% da movimentação em 2024. No ano passado, alguns dos produtos mais movimentados foram: o trigo, as bobinas de aço e o açúcar.

Tradicionalmente, o Porto do Recife tem uma vocação de exportar açúcar e importar mercadorias - que não são produzidas localmente - como trigo, arroz, fertilizantes e barrilha que abastecem não só o Recife, mas outras cidades próximas.

O Porto do Recife pertenceu à antiga Portobrás e atualmente é administrado pelo governo de Pernambuco. A estatal pode receber até nove navios, simultaneamente, em seus berços de atracação. Com uma área de 114 mil m², a estatal dispõe de armazéns cobertos com a capacidade de armazenar cerca de 60 mil toneladas; e pátios para cargas variadas, totalizando uma capacidade de armazenamento de cerca de 50 mil toneladas.

Mais leilões previstos

Ainda no Nordeste, também está previsto um leilão - a ser realizado pela Antaq - para arrendamento de um terminal de contêineres no Porto de Mucuripe, em Fortaleza. Não foi divulgado qual o valor estimado do investimento, que vai fazer concorrência direta com o Porto de Pecém, na Grande Fortaleza.

No Brasil inteiro, a Antaq pretende fazer 19 leilões de arrendamentos portuários este ano, sendo 16 concessões realizadas pela União e três projetos no Porto de Paranaguá, no Paraná, onde a administração é descentralizada. Juntos, eles vão demandar um investimento de R$ 11,7 bilhões. Grande parte dos leilões vai acontecer em agosto próximo.

A maioria dos portos que terão os arrendamentos leiloados pertenceram à antiga Portobras, que deixou de existir na década de 90.

