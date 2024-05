A- A+

TECNOLOGIA 5G Com dinheiro do BNDES, Brisanet expande presença 5G no CE Os investimentos são na tecnologia 5G/FWA que funciona também no 4G e permite um acesso fixo à banda larga sem fios

A empresa cearense Brisanet vai fazer um investimento de R$ 146,1 milhões via financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST), que foi formado por uma taxa recolhida na conta de telefone dos brasileiros. A expansão vai permitir a universalização de acesso à banda larga 5G para mais de 200 mil pessoas em 168 comunidades nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Maranguape, todas no Ceará.

Segundo informações do BNDES, é a primeira operação com recursos do FUST que vai implantar banda larga 5G em comunidades de baixa renda com dificuldade de acesso a este tipo de serviço.

Os recursos serão empregados na ampliação, aplicação e aperfeiçoamento das redes e serviços de telecomunicações, especialmente na tecnologia 5G/FWA, que funciona também no 4G e permite um acesso fixo sem fio. O projeto inclui a implantação de 95 torres de telecomunicações e 95 ERBs (Estações Rádio Base)para a expansão da cobertura do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e a instalação de 50 mil modens FWA (Fixed Wireless Access), que possibilita o acesso à banda larga sem utilização de fios, usando links de rádio entre uma torre de celular e o domicílio do cliente.

Segundo o CEO da Brisanet, Roberto Nogueira, este projeto reafirma o compromisso da empresa em fornecer acesso à internet de qualidade a todas as localidades, independente da sua localização geográfica. “A inclusão digital sempre foi nosso maior propósito e o principal motivador da ascensão da Brisanet. Há mais de 25 anos, temos investido no Nordeste por enxergar o potencial e as oportunidades que essa região nos oferece. Agora, com o apoio dos recursos do FUST, estamos determinados a ir ainda mais longe, ajudando a levar, com inovação e tecnologia, conectividade onde ela é mais necessária", disse o executivo.

A Brisanet e o 5G

O anúncio do investimento ocorreu num evento realizado simultaneamente nas cidades de Caucaia, Maracanaú, Fortaleza e Maranguape, utilizando a conectividade banda larga da Brisanet, que é líder em provimento de serviços de internet e telecomunicações na região Nordeste. A empresa tem a sua sede em Pereiro, no Ceará, atuando como provedora de internet banda larga, operadora móvel (4G/5G), streaming de música, TV por assinatura e telefonia fixa.

A companhia é líder em market share de banda larga fixa na região Nordeste, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Atualmente, atende 158 cidades nos nove estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) com mais de 1,3 milhão de assinantes em banda larga fixa com uma infraestrutura de rede própria. A empresa possui licença da Anatel para operar com a tecnologia 5G no espectro de 3,5 GHz (Nordeste e Centro-Oeste) e 2,3 GHz (Nordeste).

*Com informações da Brisanet e do BNDES

