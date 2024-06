A- A+

INFRAESTRUTURA Copergás vai investir R$ 223 mi no Agreste de Pernambuco No Agreste, somente Caruaru vai receber um investimento de R$ 67 milhões a ser realizado pela distribuidora

A Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) vai investir, nos próximos cinco anos, R$ 223 milhões em infraestrutura no Agreste do Estado. O montante será empregado até o ano de 2029. Esses recursos incluem a expansão da rede para mais municípios da região. A primeira etapa deste investimento foi entregue na última sexta-feira (31) com a requalificação da Base Operacional de Caruaru (BOC), que recebeu um investimento de R$ 6,2 milhões.

A BOC ocupa uma área de 13 mil metros quadrados e funcionará como um escritório avançado da Copergás em Caruaru. O local também será uma base de armazenamento de materiais para manutenção da rede, contribuindo para a empresa atuar de forma mais ágil e eficaz junto aos clientes do Agreste pernambucano.

Do total a ser investido no Agreste, Caruaru receberá um investimento de R$ 67 milhões, que inclui expansão da rede de gasodutos (com novas ligações), ações que estimulem o uso de Gás Natural Veicular (GNV), entre outras. A previsão é de que sejam construídos 65 km de rede na cidade onde a distribuidora já tem uma rede própria de 40 km. O número de clientes da distribuidora em Caruaru saiu de nove para mais de 20 somente com as ações desenvolvidas este ano.

A expansão da Copergás no Agreste

"A nossa intenção é conversar com os empresários da região para entender se há interesse deles em utilizar o gás em cidades como Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, entre outras. Vamos avaliar quem está preparado para receber esta demanda e aí estão incluídos empreendimentos já existentes e outros que planejam se instalar na região", explica o presidente da Copergás, Felipe Valença.

Ele cita como exemplo o anúncio da fábrica de tratores das empresas AGF Tratores e do grupo chinês YTO que anunciaram, no último dia 31, uma unidade em Caruaru. "Um dos fatores que atraiu o empreendimento foi a disponibilidade de gás natural", comenta Felipe.

A Copegás vai escolher os melhores projetos da região para colocar a infraestrutura do gás chegando próximo a estes empreendimentos, de acordo com Felipe. Construir os gasodutos onde tem demanda também implica que essa infraestrutura não vai ficar ociosa.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, a expansão da rede de gás natural trará novas possibilidades de desenvolvimento. “Estamos expandindo a nossa rede de gás natural, vamos ter uma presença cada vez mais forte no interior, fazer com que o gás chegue junto com o desenvolvimento econômico”, disse.

*Com informações da Copergás

