Engie adquire parques solares envolvendo R$ 3,4 bilhões

A Engie Brasil Energia adquiriu cinco parques solares fotovoltaicos da Atlas Brasil Energia Holding. A operação envolveu R$ 3,4 bilhões, sendo até R$ 2,269 bilhões no preço da compra e R$ 971 milhões de endividamento líquido da Atlas que vai passar a ser consolidado pela compradora. Os empreendimentos vendidos estão em três Estados e têm capacidade instalada para gerar 545 megawatts (MW).

Os parques solares vendidos foram os de Juazeiro, São Pedro e Sertão Solar, os três na Bahia; Sol do Futuro, no Ceará, e Lar do Sol, em Minas Gerais. “Este é mais um passo alinhado à execução da estratégia do Grupo Engie de continuar crescendo em energia renovável no Brasil. A forma como conduzimos processos de aquisição é orientada por uma ampla análise de riscos, que leva em consideração os aspectos ambientais, sociais, de governança e da nossa disciplina financeira, tendo como objetivo a continuidade de geração de resultados positivos de forma sustentável”, explicou o diretor presidente da Engie Brasil Energia, Eduardo Sattamini.

Ainda de acordo com a Engie, os valores envolvidos na aquisição dos cinco parques eólicos poderão ser modificados com o atingimento de determinadas condições previstas no contrato de venda. A operação também vai precisar da aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Os parques solares

Dos parques adquiridos, todos estão em operação. Somente um, o Lar do Sol vende a sua energia no mercado livre e tem a capacidade instalada de 200 MW. Os outros quatro comercializam energia no ambiente regulado. Ou seja, tiveram a anergia comprada por longos períodos nos leilões de energia. A capacidade instalada de cada um dos parques é a seguinte: Juazeiro (120 MW), São Pedro (54 MW), Sol do Futuro (81 MW) e Sertão do Solar (90MW).

Desde 2015, a companhia investiu mais de R$ 20 bilhões em iniciativas dentro do conceito de transição energética, incluindo aportes em energia limpa e implantação de linhas de transmissão.

No Brasil, a Engie atua em geração, comercialização e transmissão de energia elétrica, transporte de gás e soluções energéticas. A empresa tem uma capacidade instalada própria de cerca de 10 GW em 77 usinas com fontes renováveis, como usinas hidrelétricas, eólicas, solares e a biomassa. Isso significa cerca de 6% da capacidade instalada no País. A companhia é dona de uma malha de transporte de gás de 4.500 km, que passa por 10 Estados e atende 191 municípios. Este gasoduto pertenceu à Transportadora Associada de Gás (TAG) e foi comprada pela Engie numa operação concluída em 2020.

