Fábrica de fogões da Atlas começa a produzir este mês em Escada (PE)

Dona das marcas Atlas e Dako, a Atlas Eletrodomésticos vai inaugurar, este mês, a sua primeira fábrica de fogões no Nordeste localizada no município de Escada, na Mata Sul de Pernambuco. Segundo informações da empresa, com a inauguração desta unidade estratégica, os consumidores e o varejo da região serão os grandes beneficiados.

Com a fábrica mais próxima, os consumidores desta região receberão os produtos mais rapidamente. "Nossa expansão para o Nordeste representa não apenas um marco significativo em nossa jornada como empresa, mas também uma oportunidade emocionante de atender a um mercado pujante", afirma o CEO da Atlas Eletrodomésticos, Márcio Veiga.

Segundo ele, a companhia está ansiosa para contribuir para o desenvolvimento econômico da região, fornecendo produtos de alta qualidade e gerando oportunidades de emprego local. A unidade da empresa em Escada vai ter atender os Estados da região.

Para comemorar a inauguração da nova fábrica, a Atlas vai fazer eventos em pelo menos três capitais do Nordeste: Fortaleza (CE), Recife (PE) e Salvador (BA) que terão como público os parceiros varejistas da empresa. A finalidade dos encontros é apresentar, em primeira mão, os produtos a serem fabricados em Pernambuco e os ganhos logísticos que a nova unidade vai trazer.

O Nordeste e o mercado de fogões

O Nordeste é a segunda maior região em participação no volume de vendas de fogões, de acordo com informações da Atlas. Os consumidores do Nordeste têm demonstrado uma crescente valorização de características como features e design, indo além do preço na hora de escolher um fogão, segundo levantamento feito pela empresa.

"No Nordeste, vemos uma demanda cada vez maior por produtos que unam qualidade, design e funcionalidade, e estamos comprometidos em atender a essas expectativas", afirma o diretor comercial da Atlas Eletrodomésticos, Clóvis Simões.

Uma das mais tradicionais indústrias de linha branca no Brasil, a Atlas Eletrodomésticos é líder do setor de fogões e tem 73 anos. Fundada e sediada no município de Pato Branco, no interior do Paraná (PR), a companhia conta com cerca de 2 mil colaboradores e possui escritórios em Jundiaí (SP) e São Paulo (SP).

*Com informações da Atlas Eletrodomésticos

