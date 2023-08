Fazenda Três Irmãos e Masterboi estão juntas em evento de estímulo à pecuária

A- A+

A Fazenda Três Irmãos (Fazenda FIT) promove na próxima sexta feira (03) um evento que visa estimular os negócios entre criadores de animais. A fazenda apresentará animais de alta qualidade para interessados em negócios voltados à pecuária de corte, doação de sêmen e melhoria de plantéis.

No evento acontecerá o concurso Toro do Futuro, que vai reunir animais de pura origem (PO) para melhoria de rebanhos. "São animais para enriquecer rebanhos, com sangue testado e julgados, que darão mais produtividade aos plantéis", explica Marcelo Tavares de Melo, proprietário da Fazenda Três Irmãos. Os vencedores vão a leilão no domingo (06), às13h, pela Agreste Leilões.

Palestra no evento

Durante o evento Nelson Bezerra, fundador da Masterboi, fará a palestra "O futuro pecuária do Nordeste com chegada da Masterboi". "Vamos falar das possibilidades de negócios que o frigorifico de Canhotinho traz para a pecuária local", explica Nelson Bezerra.

Segundo Marcelo Tavares de Melo, o evento promoverá uma sinergia entre os negócios da fazenda e do frigorifico. "Porque muitos criadores compram para abate. E estaremos com bons animais que podem enriquecer os rebanhos destinado à venda para Masterboi", explica.

