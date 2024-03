Moura Dubeux lança o Mood em abril no Recife

A- A+

Conhecida pelos seus apartamentos de alto padrão, a construtora Moura Dubeux lança, em Pernambuco, a Mood, uma subsidiária da empresa com unidades destinadas à classe média e que vão ter preços variando entre R$ 350 mil e R$ 500 mil. Os lançamentos com a marca Mood incluem apartamentos de dois ou três quartos, com boa localização e próximos as áreas que tenham serviços funcionando e perto de locais que apresentem uma empregabilidade alta.

O primeiro empreendimento dentro deste padrão em Pernambuco será o Mood Aurora a ser construído na Avenida Cruz Cabugá, no Bairro de Santo Amaro, região central do Recife. A obra será iniciada no primeiro semestre de 2025, deve gerar 120 postos de trabalho diretos e ser concluída em 30 meses.

O Mood Aurora terá 320 unidades. O Valor Geral de Venda (VGV) do empreendimento será de cerca de R$ 120 milhões e o lançamento do mesmo será em abril próximo. A empresa vinha estudando lançar produtos para a classe média há cerca de um ano e meio.

A média do metro quadrado do Mood Aurora ficará em pouco mais de R$ 7 mil. O empreendimento terá 20 pavimentos, com três tipos de apartamentos e metragem entre 55 metros quadrados e 57 (também em metros quadrados), com um ou dois quartos e dois quartos com jardim. Na área de lazer, os moradores contarão com academias interna e externa, minimarket, espaço pet, redário, salão de festas e gourmet, brinquedoteca, playground, churrasqueira, mini campo e piscina. O terreno do prédio tem 5,4 mil metros quadrados.

"Identificamos uma demanda grande de pessoas interessadas em comprar apartamentos dentro desta faixa. A inflação, o aumento dos custos da construção civil e o achatamento salarial da classe média contribuíram para formar um público que não tem acesso a um imóvel de alto padrão, mas não deseja comprar uma unidade do Minha Casa Minha Vida", resume o diretor de incorporação da Moura Dubeux em Pernambuco, Eduardo Moura.

Mood em várias capitais do Nordeste

A intenção da companhia é lançar, até meados do ano que vem, pelo menos um empreendimento com a marca Mood nas sete capitais que atua no Nordeste. Além de Pernambuco, a empresa está presente no Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Paraíba, Alagoas e Sergipe.

O empreendimento do Recife foi o segundo lançado pela Mood. O primeiro está no Rio Grande do Norte, foi anunciado no semestre passado e ultrapassou a marca de 50% de vendas. “Há uma demanda forte de famílias que não se enquadram em programas federais de moradia e que querem comprar seu imóvel. Então, estudamos esse público e o mercado de nossa região, que aponta que mais de 70% dos imóveis são de médio padrão”, explica o CEO da Moura Dubeux, Diego Villar. Também estão previstos lançamentos em Fortaleza, Salvador, João Pessoa, Aracaju e Maceió.

O público alvo dos empreendimentos a serem lançados pela Mood são famílias que possuem renda média mensal girando entre R$ 12 mil e R$ 15 mil e que integram as classes B1 e B2. Os interessados poderão usar o FGTS para bancar os 20% iniciais e financiar o restante.

A Moura Dubeux iniciou as suas atividades em Pernambuco há mais de 40 anos e se consolidou no segmento de edifícios de luxo e alto padrão. Faz parte do seleto grupo de empresas que compõem o Novo Mercado da B3 (MDNE3) desde fevereiro de 2020. A empresa tem forte presença no segmento do mercado imobiliário composto por flats, hotéis e resorts dentro do conceito de “segunda residência”.

A empresa ficou em 12º lugar entre as 100 maiores construtoras do País na edição de 2024 do Ranking Intec das Maiores Construtoras do País. A lista leva em consideração mais metros quadrados no ano base de 2023.

*Com informações da Moura Dubeux

