Novo PAC No Nordeste, Sergipe é o Estado que vai receber mais recursos do Novo PAC O Novo PAC vai destinar R$ 700,4 bilhões para os nove Estados do Nordeste

O Estado do Nordeste que mais vai receber investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é Sergipe que terá investimentos de R$ 136,6 bilhões vindos da iniciativa. A Paraíba é o que vai receber menos, R$ 36,8 bilhões. O PAC prevê um orçamento de R$ 700,4 bilhões para os nove Estados da Região.

Na região, o segundo maior volume de investimentos do Novo PAC ficou com a Bahia, que terá investimentos de 119,4 bilhões. O Maranhão ocupa o terceiro lugar entre os Estados nordestinos com R$ 93,9 bilhões e Pernambuco, o quarto lugar com R$ 91,9 bilhões. O Ceará vai receber R$ 73,2 bilhões em investimentos.

Ainda no Nordeste, os demais estados têm a previsão de receber: Piauí: R$ 56,5 bilhões, Alagoas: R$ 47 bilhões e Rio Grande do Norte: R$ 45,1 bilhões. O total destinado aos nordestinos representa 41,2% do R$ 1,7 trilhão anunciado para o total do Novo PAC.

A predominância dos investimentos em todos os Estados da região é de obras de infraestrutura, envolvendo o abastecimento de água e transportes, incluindo duas das ferrovias mais importantes para a região: as ferrovia de Integração Leste Oeste (Fiol) e a Transnordestina. A primeira vai ligar o Porto de Ilhéus, na Bahia, a cidade de Figueirópolis, no Tocantins, ponto que se conecta com a Ferrovia Norte Sul.

Já a Transnordestina promete ligar Currais Novos, no Sul do Piauí, aos Portos de Pecém, na Grande Fortaleza, e ao Porto de Suape, em Pernambuco. Se essas duas ferrovias forem finalizadas, o Nordeste vai ter um ganho de competitividade, pois as cargas que passam pela região poderão ir e vir das demais regiões, usando o trem, um dos modais mais baratos de transporte.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pernambuco (Sinduscon-PE), Antônio Cláudio Sá Barreto Couto, considerou “satisfatória a parcela do PAC que vem para Pernambuco, com a conclusão de várias obras estruturadoras”, embora não tenham entrado no programa “obras de grande importância para o desenvolvimento do Estado, como o Arco Metropolitano, e a Escola de Sargentos”. Para ele, embora esta tenha em seu planejamento investimentos privados, a perspectiva é de que se alongue até 2034, quando com o auxílio do PAC, esse prazo poderia ser reduzido, trazendo mais benefícios para o Estado em um período mais próximo. O Arco Metropolitano é uma estrada na qual o motorista poderia ir do Norte do Estado, em Goiana, até o Porto de Suape, sem passar por dentro do Recife, evitando engarrafamentos.

Em Pernambuco, a Adutora do Agreste vai receber recursos do Novo PAC. Foto: Aluisio Moreira/Compesa

Além da Ferrovia Transnordestina, já citada acima, as principais obras previstas para Pernambuco no Novo PAC são: adequação da BR-423 (de São Caetano a Lajedo); adequação da BR-104 (de Caruaru a divisa com a Paraíba); conclusão da segunda fase da adutora do Pajeú; conclusão da primeira etapa da adutora do Agreste Pernambucano e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

O presidente da Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), Rafael Simões, afirmou que "o PAC vai garantir recursos dentro da Minha Casa Minha vida sobretudo na conclusão de obras inacabadas e no financiamento das contrapartidas necessárias para execução das obras, sobretudo relacionada à infraestrutura necessária para implantação do empreendimento com água, esgoto, pavimentação e energia elétrica".

Rafael argumentou também que é um excelente sinalização de que as obras relacionadas ao faixa um do minha casa minha vida terão os recursos de todas suas contrapartidas garantidas pelo governo federal, "trazendo muita segurança para empresa que irá executar esse tipo de obra que não dependerá de recursos municipais ou estaduais para garantir uma extensão de rede de água, um poço profundo, uma estação tratamento esgoto ou a pavimentação necessária o acesso ao terreno". A faixa um do Minha Casa Minha Vida é subsidiada pelo governo.

Em todos os estados aparecem obras de abastecimento de água, incluindo algumas complementares à Transposição de águas do Rio São Francisco, como o Ramal do Apodi, no Rio Grande do Norte, assim como as moradias do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A partir daqui serão citadas as principais obras dos demais Estados do Nordeste.

Alagoas: Duplicação da BR-101; duplicação do Arco Metropolitano de Maceió; implantação do trecho 5 do Canal do Sertão Alagoano; a construção do Novo Hospital Metropolitano do Agreste, em Arapiraca e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

Bahia: Duplicação da BR-101 (da divisa de Sergipe à Feira de Santana); duplicação da BR-116 (de Serrinha à Feira de Santana); duplicação da BR-242 (de Barreiras a Luís Eduardo Magalhães); Contorno Norte de Feira de Santana; Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL); duplicação da Estrada do Derba - BRT Águas Claras até o Subúrbio; conclusão das barragens Catolé, Morrinhos, Baraúnas e Rio da Caixa; conclusão da Adutora da Fé e Moradias do Minha Casa, Minha Vida.

Ceará: Duplicação da BR-116 (de Pacajus até Boqueirão do Cesário, em Beberibe, e depois até Tabuleiro do Norte); conclusão da Ferrovia Transnordestina no trecho no Ceará que vai até o Porto do Pecém; duplicação do Eixão das Águas do Ceará; Cinturão das Águas do Ceará - Trecho I, o Ramal do Salgado e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

Maranhão: Adequação da BR-135/316 (de Miranda do Norte a Timon); duplicação da BR-010 (de Imperatriz à Açailândia); universalização do abastecimento de água em Barreirinhas, Imperatriz e São Luís e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

Paraíba: Duplicação da BR-230 (de Campina Grande a Farinha); adequação da BR-230 (de Cabedelo a Oitizeiro); Vertentes Litorâneas da Paraíba (Trechos I e II); Hospitais de Clínicas e Traumatologia do Sertão Paraibano, em Patos e Moradias do Minha Casa, Minha Vida.

Piauí: Duplicação da BR-343 (de Teresina a Altos); construção da BR-330 (da divisa com o Maranhão ao entroncamento da PI-392 e depois do entroncamento da PI-397 a Ponto de Ribeiro Gonçalves); conclusão da adutora de Jaicós; conclusão da barragem Nova Algodões e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

Rio Grande do Norte: Duplicação da BR-304 (na Reta Tabajara); duplicação da BR-304 (Mossoró no entroncamento da RN-016); duplicação da BR-304 (entroncamento da RN-120 e depois no entroncamento da BR-226); conclusão da Barragem Oiticica; conclusão do Ramal do Apodi; Novo Hospital de Urgências e Emergências em Trauma e Neurocirurgia em Parnamirim e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

Sergipe: Duplicação da BR-101 (Sul e Norte); Gasoduto do Projeto Sergipe Águas Profundas e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

