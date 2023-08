A- A+

Finanças Pernambucana Finacap mostra força com fundo Multiestratégia O fundo da Finacap está entre os que bateram o CDI no primeiro semestre

A pernambucana Finacap Investimentos, gestora que atua há 25 anos no mercado financeiro com sede em Recife, volta a chamar atenção com sua performance. O fundo multimercado Finacap Multiestratégia FIM se destacou entre os de maior rentabilidade do 1º semestre desse ano.

O fundo está entre os que bateram o CDI no período. Com rentabilidade de 10,03%, ele aparece em 5º lugar no ranking de melhores desempenhos, elaborado pelo consultor financeiro Marcelo d’Agosto com base em dados da plataforma Morningstar.

O fundo vem disputando espaço num cenário dominado por gestoras sediadas no Sudeste. Criado em 2015, e com patrimônio de R$ 68 milhões, é o único de gestora fora do eixo Rio-SP entre os 10 primeiros. Finacap Multiestratégia FIM também acumula rentabilidade de 2,79% no ano e de 15,77% nos últimos 12 meses.

Detalhes do fundo Finacap

Segundo Alexandre Brito, sócio e gestor da Finacap Investimentos, as principais contribuições de desempenho foram atreladas ao movimento de fechamento de juros e à recuperação da bolsa.

Segundo Brito, a alocação do fundo é feita da seguinte forma: Renda Fixa Pós Fixado – 50%; Renda Fixa IPCA/Pré Fixada – 40%; e Renda Variável – 10%. Além disso, dentre a exposição em renda fixa, praticamente 30% é alocada em títulos privados e 70% em títulos públicos.

