AGRICULTURA Pernambuco tem recorde no valor da produção agrícola que superou R$ 7,4 bilhões em 2022 A cana-de-açúcar, uva, banana, manga e goiaba são responsáveis por 78,5% do total da produção agrícola de Pernambuco

O valor da produção agrícola pernambucana em 2022 foi recorde, sendo superior a R$ 7,4 bilhões, comparando com os R$ 6,3 bilhões obtidos em 2021, segundo a pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM), divulgada nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE). Ainda de acordo com o valor da produção, a cana-de-açúcar ocupou o primeiro lugar com um faturamento de R$ 2,7 bilhões no ano passado. Cinco culturas (cana-de-açúcar, uva, banana, manga e goiaba) são responsáveis por 78,5% do total da produção agrícola de Pernambuco.

Sozinha, a cana-de-açúcar corresponde a 36,1% de todo o Produto Interno Bruto (PIB) gerado pela agricultura no Estado. Em nível nacional, Pernambuco é ocupa o sexto lugar na produção de cana-de-açúcar pelo terceiro ano seguido, segundo a pesquisa. Ainda de acordo com o IBGE, houve um aumento de 6,3% na quantidade de cana colhida em 2022, totalizando 16,6 milhões de toneladas. O IBGE conta a produção da planta por ano e os produtores contam por safra, que geralmente começa em agosto e acaba em março.

A segunda posição na agricultura pelo valor gerado foi ocupado pela uva com um faturamento de R$ 1,7 bilhão em valor de produção. No ano passado, não foi um bom ano para o Vale do São Francisco, porque ocorreram chuvas fortes fora de época. Em 2022, foram produzidas 338 mil toneladas da cultura no ano, contra as 420 mil toneladas em 2021, que representou uma queda de 15,3%. Foi a menor colheita desde 2015. O rendimento médio da produção também diminuiu de 47,6 mil para 42,4 mil toneladas por hectare.

Mesmo com a queda da produção do ano passado, Pernambuco continua sendo o primeiro produtor de uva em valor e no rendimento médio da produção, segundo em quantidade produzida e o terceiro produtor em área colhida, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul - tradicional produtor - e São Paulo.

A banana em cacho é o produto que ocupa a terceira posição pelo valor gerado em Pernambuco, alcançando um faturamento de R$ 633 milhões em 2022, quando o Estado passou a ser o sétimo produtor desta fruta. Em 2021, era o sexto. A quantidade produzida registrou um acréscimo de 3,3%, somando 490.440 toneladas.

A produção de manga ocupou o quarto maior valor da produção em Pernambuco em 2022 com uma receita de aproximadamente R$ 438 milhões, o segundo maior faturamento entre todos os Estados, perdendo apenas para a Bahia. A produção da fruta ficou estável com cerca de 441 mil toneladas nos anos de 2022 e 2021. Ainda de acordo com o IBGE, Pernambuco registrou o maior rendimento médio entre os estados produtores da fruta, conseguindo 26,7 quilogramas por hectare. Em Pernambuco, a manga e a uva são muito cultivadas nos municípios do Vale do São Francisco.

O quinto produto mais cultivado pelo setor foi a goiaba entre as culturas agrícolas com maior valor de produção, somando R$ 377 milhões. Pernambuco foi o que mais faturou com o cultivo da fruta no período e teve a maior produção nacional com 196 mil toneladas em 2022 e rendimento médio de 35 mil quilogramas por hectare.

Plantios em hectares

Em 2022, Pernambuco teve 807 mil hectares de área plantada ou destinada à colheita, sendo exatamente a mesma superfície do ano anterior, mas a área colhida ficou em aproximadamente 683 mil hectares, sendo 2,3% a mais do que no ano anterior. A cultura com mais área colhida foi a cana-de-açúcar, com 273 mil hectares, sendo 2,3% a menos do que em 2021.

O feijão em grão foi a variedade com a segunda maior área colhida com um aumento de10,8% na superfície de colheita, passando de 134 mil para 148 mil hectares entre 2021 e 2022. No entanto, houve uma queda brusca na quantidade produzida, de 71,1mil toneladas para 49,9 mil toneladas no período. Já em valor de produção, o feijão está em oitavo lugar com um faturamento que saiu de R$ 315 milhões para R$ 242 milhões.

O milho em grão, por sua vez, tem a terceira maior área colhida e observou aumento semelhante ao do feijão, com aumento de 104,8 mil hectares em 2021 para 115,7 mil hectares no ano passado, apresentando uma variação de 10,4%. A quantidade produzida também aumentou, de 66 para 71 mil toneladas, sendo que o valor de produção acompanhou essa alta, saindo de R$ 101 milhões em 2021 para R$ 111 milhões em 2022.

Em Pernambuco, Petrolina foi a cidade que apresentou o maior valor da produção agrícola em 2022. Foto: iStock.

Petrolina se destaca no valor da produção

Petrolina é o município com o maior valor de produção agrícola em Pernambuco, sendo responsável por 21,2% de toda riqueza gerada pela agricultura no Estado. Em Petrolina, foi gerado um faturamento de R$ 1,6 bilhão no setor. Os quatro municípios pernambucanos com maior valor de produção agrícola em 2022 nas regiões onde a fruticultura predomina. O segundo lugar é Lagoa Grande (R$ 471 milhões), Belém do São Francisco (R$ 383 milhões) e Santa Maria da Boa Vista (R$ 322 milhões). Todas fazem parte do Sertão do SãoFrancisco.

A exceção é a cidade de Ipojuca, no litoral sul, tradicionalmente ligada à colheita da cana-de-açúcar que ocupou a quinta posição entre as cidades pernambucanas que mais produziram riqueza com a agricultura. Lá, o setor faturou R$ 285 milhões.

