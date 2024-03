A- A+

PORTOS Porto de Suape vai arrendar três áreas As empresas interessadas no arrendamento das áreas do Porto de Suape devem demonstrar interesse até o dia 30 de abril

A diretoria do Porto de Suape vai anunciar a disponibilidade de três lotes destinados à construção de novos berços e instalação de novos terminais de granéis líquidos durante a 28ª edição da Intermodal South America, um dos mais importantes eventos de logística, transporte de cargas e comércio exterior do continente. O evento acontece a partir desta terça-feira (05) até quinta-feira (07).

“A feira é o local ideal para divulgar nosso potencial e áreas para exploração de novos empreendimentos, com a finalidade de ampliar as operações de carga e descarga e a movimentação de granéis líquidos”, explica o diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot. A estatal pernambucana ocupará um estande de 120 metros quadrados no São Paulo Expo, um dos maiores pavilhões de exposições do País, localizado na capital paulista. Nos três dias do evento, a expectativa é de que 43 mil pessoas passem pelo local.

Serão disponibilizados três lotes greenfield (terreno inexplorado) para arrendamento no perímetro do porto organizado. Neles, poderão ser construídos dois novos cais, utilização da retroárea e dois lotes são destinados à exploração de granéis líquidos . Um dos lotes disponíveis se trata dos Cais 6 e 7, cada um com 350 metros de comprimento. Os dois berços totalizam 30,7 mil metros quadrados (3,07 hectares) e a retroárea, 206.000 metros quadrados (20,6 hectares). “Um terreno amplo e de localização estratégica que poderá ter múltiplos usos”, diz o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, Rinaldo Lira.

A viabilidade para a exploração dos novos cais ocorrerá depois das obras de dragagem dos canais externo (prestes a ser concluída) e interno (projeto em andamento). “A exploração de dois novos berços no porto interno por meio de arrendamento é essencial para o incremento na movimentação de cargas, com a atração de mais rotas e a ampliação do transporte por cabotagem (entre os portos do país). O projeto se torna ainda mais atrativo com as obras de dragagem do canal externo (20 metros de profundidade), que está em vias de serem concluídas; e do canal interno (16,3 metros), cujo processo licitatório está perto de ser relançado”, explica Lira.

Os demais lotes também estão localizados em área estratégica e com disponibilidade para instalação de terminais de granéis líquidos. O lote 13 ocupa uma área de 50,1 mil metros quadrados (5,1 hectares), é destinado à operação de tancagem e tem disponibilidade para construção de seis berços com até 17,3 metros de profundidade. Já o lote 14 corresponde a um terreno de 80,2 mil metros quadrados (8,2 hectares), apresentando as mesmas características de uso.

As empresas interessadas nos terrenos disponíveis para arrendamento têm até o dia 30 de abril deste ano para encaminhar à administração da estatal portuária manifestação de interesse com a finalidade de subsidiar estudo de pré-viabilidade dos empreendimentos. As informações referentes aos lotes estão disponíveis no site de Suape (www.suape.pe.gov.br).



A Intermodal e Suape

“A Intermodal é uma excelente oportunidade de alavancar novos negócios, além de criar um ambiente propício ao intercâmbio de experiências e de ideias com foco na transformação digital, energias renováveis e empreendimentos com a pegada da sustentabilidade. Vamos marcar nossa presença na feira com um estande inovador e interativo, para apresentar os diferenciais do complexo industrial portuário, formalizar novas parcerias e negócios”, comenta o diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot.

Empresários, executivos e autoridades da área de portos vão participar do evento, que vai receber a visita do ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho. Na oportunidade, haverá o anúncio de implantação de uma operação de bunker, serviço que consiste no abastecimento de embarcações nos píeres e cais por meio de uma barcaça. Atualmente, o fornecimento de combustível é feito pelas dutovias da Petrobras. “Haverá muitas reuniões produtivas ao longo dos três dias da feira. E a nossa meta é transformar esses encontros em futuros empreendimentos no complexo, gerando mais empregos, renda e impostos para Pernambuco”, resume o diretor de Desenvolvimento e Gestão Industrial, Arthur Neves.

Ainda no evento, ocorrerá uma solenidade na qual será firmado compromisso para instituir a Aliança para Descarbonização de Portos Brasileiros. “O movimento tem como base os princípios da cooperação, colaboração e compartilhamento de experiências, tecnologias e informações, para acelerar as ações de descarbonização no setor portuário brasileiro”, conta o diretor de Sustentabilidade, Carlos Cavalcanti. O lançamento ocorrerá no estande do Porto de Itaqui, localizado no Maranhão, e contará com a participação de representantes de vários atracadouros, incluindo os executivos de Suape que desenvolve várias ações neste sentido.

Porto de Suape

Localizado entre os municípios de Ipojuca e Cabo de Santos Agostinho, o Complexo Industrial Portuário de Suape é considerado uma das principais âncoras do desenvolvimento de Pernambuco. Está instalado em um território de 17,3 mil hectares (incluindo áreas adjacentes), recebeu investimentos privados de R$ 74,5 bilhões ao longo dos seus 45 anos. Atualmente, conta com 83 empresas instaladas, que geram mais de 20 mil empregos.

No ano passado, o porto registrou movimentação de 23,9 milhões de toneladas, sendo líder nacional em transporte de granéis líquidos e na navegação por cabotagem (entre os portos do país), além de ter registrado uma movimentação recorde de contêineres no Norte/Nordeste. Os granéis líquidos (derivados de petróleo) representam 72,1% do total de cargas transportadas, seguidos de carga conteinerizada (22,8%), granel sólido (2,7%) e carga geral solta (2,4%).

