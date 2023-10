A- A+

AGRONEGÓCIO Produção de CO2 biogênico pode gerar receita extra às destilarias de etanol A comercialização do C02 biogênico poderia gerar uma receita a mais de quase R$ 334 milhões por ano para as destilarias instaladas em Pernambuco

Alguns processos industriais liberam o CO2 biogênico, um produto promissor nesta era de descarbonização da economia. Um deles é o de fabricação do etanol. O potencial das destilarias de álcool para produzir CO2 biogênico é grande. Com a atual produção de álcool feita em Pernambuco, as destilarias instaladas aqui poderiam gerar uma receita a mais estimada em R$ 333 milhões por ano com a venda do CO2 biogênico, segundo o CEO da H2 Verde, Luiz Piauhylino Filho.

Ele também diz que a procura pelo CO2 biogênico vai aumentar depois de 2030, por causa das leis - como a europeia - que não vão mais permitir a compra do CO2 não biogênico, o que tem origem fóssil. Como o nome indica, o CO2 biogênico tem origem num processo industrial que utiliza algum tipo de biomassa. O CO2 é utilizado por muitas indústrias nos seus processos industriais, mas há uma tendência do CO2 biogênico substituir o CO2 de origem fóssil.

O CO2 biogênico pode ser usado - junto com o hidrogênio verde - como matéria-prima na fabricação do metanol, da ureia e do combustível sustentável de aviação, o SAF, na sigla, em inglês. “São rotas de produção diferentes, mas com as mesmas matérias-primas”, explica Luiz. O metanol verde pode ser usado como combustível em carro, navio e em diversas aplicações petroquímicas. A ureia é um fertilizante e o SAF será usado, no futuro, para abastecer aeronaves.

Para fazer o cálculo do quanto as destilarias instaladas em Pernambuco poderiam ganhar com a fabricação do CO2 biogênico, Luiz levou em conta uma produção de 363,1 mil metros cúbicos de etanol por safra. “A cada um litro de etanol produzido pode ser capturado 870 gramas de CO2 biogênico”, conta Luiz, acrescentando que a produção total de CO2 biogênico poderia alcançar 315,9 mil toneladas.

Na Europa, uma tonelada de CO2 biogênico é comercializado por 200 euros, o que poderia gerar uma receita de 63 milhões de euros por ano, o que corresponde a cerca de R$ 334 milhões com um euro por R$ 5,30. “Fora a venda do etanol, os produtores poderiam gerar uma receita extra. O potencial é muito grande, mas tem que se organizar”, argumenta Luiz.

Luiz Piauhylino Filho diz que as destilarias de álcool poderiam ter uma receita extra com a comercialização do CO2 biogênico. Foto: divulgação.

A ascensão do CO2 biogênico

“A tendência é o CO2 biogênico aumentar de preço, porque a demanda pelo SAF, metanol verde e ureia vai aumentar”, comenta Luiz. Para fabricar uma tonelada de metanol, é necessário 1,3 tonelada de CO2 biogênico. E para produzir uma tonelada de ureia, são usados 750 kg de CO2 biogênico.

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco, Renato Cunha, diz que “a sustentabilidade gerada pelas usinas com seus processos industriais favorece a atualização e mudança nas matrizes energéticas fósseis na atual transição energética”.

Ele acrescenta também que "as rotas de novos modelos de negócios são mais comuns, desde operações de créditos de carbono, até gás, biometano, combustível para navios e aviões etc . Os investimentos começam a ser precificados já com estudos de tempo para implementação e retorno de investimentos”. Atualmente, só uma destilaria faz a captação do CO2 biogênico, para fins comerciais, em Pernambuco.

