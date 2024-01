A- A+

NEGÓCIOS Stellantis se torna a maior distribuidora de autopeças da América do Sul O mercado de autopeças movimenta R$ 61 bilhões no Brasil

Dona de 14 marcas de veículos - incluindo a Jeep -, a multinacional Stellantis comprou 70% do controle acionário da Comercial Automotiva, empresa dona de empresas que prestam serviços automotivos especializados como a DPaschoal, DPK, KDP, AutoZ, Maxxi Trainning, Kmaxx, Recmaxx, Autocred e Maxxipel. "Com essa aquisição, a Stellantis torna-se o maior distribuidor de autopeças na América do Sul", afirmou, em entrevista coletiva, o presidente da Stellantis para a América do Sul, Emanuelle Cappellano.

Segundo ele, a aquisição foi "um passo coerente que se soma à recente aquisição da Norauto, na Argentina, empresa especializada na comercialização de produtos e serviços automotivos”. A compra da Norauto ocorreu no ano passado. A Stellantis já tem experiências parecidas em outros países.

A multinacional está de olho num mercado que movimenta R$ 96 bilhões na América do Sul, sendo que R$ 61 bilhões, anuais, é no Brasil - com 80% desse total formado por veículos que têm mais de quatro anos -. As empresas deste mercado atuam de forma pulverizada. O objetivo da companhia é atender a demanda por peças e serviços do segundo ou terceiro proprietário do veículo. "Vamos atender este cliente em todo o ciclo de vida, não só (dos produtos) da Stellantis, mas multimarcas", resumiu o vice-presidente de Peças e Serviços da Stellantis, Paulo Solti. Ele afirmou também que, no Brasil, os proprietários de carros trocam de veículos a cada 2,7 anos.

A transação de venda foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) na última terça-feira (16). Com 74 anos, a DPaschoal tem mais de 2,8 mil colaboradores, 123 lojas, 28 centros de distribuição de pneus e peças e um centro de testes em Campinas, no interior de São Paulo. A Comercial Automotiva DPaschoal oferece produtos e serviços para veículos leves, pesados e agrícolas. O faturamento da Comercial Automotiva foi de R$ 2,6 bilhões em 2023.

O empresário Luís Norberto Pascoal ficará com os 30% restantes das ações da DPaschoal e seguirá como vice-presidente do conselho de administração. Segundo Norberto, a empresa dele já atendia aos carros da Stellantis. "Pela placa, sabemos de quem é o carro e o automóvel precisa. Entregamos as peças em duas horas e meia, mesmo se tivessemos que comprar a peça na concorrência, e mesmo testando a autopeça antes de trocar", destacou Luís Norberto Pascoal, que faz parte da terceira geração da família à frente da empresa.

Os executivos da Stellantis não revelaram o valor envolvido na venda. Num segundo momento, devem ocorrer investimentos na expansão da rede de vendas de autopeças e oficinas. A ideia é fazer uma rede de franquias. "Não vamos deixar as redes de concessionárias pra trás", comentou Cappellano. A Stellantis tem 1200 oficinas de concessionárias no Brasil inteiro. E durante o período de garantia os veículos só podem ser consertados pelas oficinas autorizadas que geralmente ficam nas concessionárias. "Vamos nos apoiar nesta rede para desenvolver capilaridade", adiantou Solti, que vai ficar como presidente da DPaschoal. O nome da empresa não será mudado.

Os novos pontos desta rede deve ser anunciado pelos executivos da Stellantis em três meses. Segundo ambos os executivos, o serviço a ser oferecido complementa o atual prestado pela empresa. Antes da aquisição, as montadoras tinham 20% do mercado de autopeças do Brasil.

Novos investimentos

Ainda na coletiva, Emanuelle Cappellano afirmou que a empresa tem "planos audaciosos" para todas as plantas da Stellantis, mas que não poderia falar sobre novos investimentos, porque a empresa está no período de silêncio estabelecido pelas bolsas de valores. A empresa é dona da fábrica da Jeep, em Goiana, na Região Metropolitana do Recife. A previsão é de que as informações sobre os planos de investimentos sejam divulgadas em fevereiro.

No Brasil, a Stellantis produziu 686 mil unidades no ano passado, o que representa 31,4% do market share. A Fiat continua na liderança do mercado brasileiro pelo terceiro ano, o Fiat Strada foi o veículo mais vendido pela empresa e o Jeep é líder em SUVs médios e grandes. As vendas da RAM também cresceram 236% sobre o ano anterior. Na média, a Stellantis lança sete veículos novos no mercado brasileiro por ano. Algumas marcas que pertencem a Stellantis: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys.

