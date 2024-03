Terminal de GLP em Suape tem previsão de entrar em operação em 2027

A- A+

OT Gás Nordeste (OTGN) será o nome da empresa que está à frente do terminal de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) que será instalada no Porto de Suape. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a criação da nova empresa que é uma joint venture entre o Grupo Edson Queiroz, a Oiltanking Logística Brasil (OTLB) e a Copa Energia. O empreendimento deve resultar num investimento de R$ 1,2 bilhão em Suape e tem a previsão para entrar em operação em meados de 2027.

A composição acionária da nova empresa ficou a seguinte: 42,5% do Grupo Edson Queiroz; a OTLB, do Grupo Otamerica ficou com 42,5% e Copa Energia com 15%. O terminal vai contribuir para autonomia de abastecimento de GLP no Nordeste, ampliando a capacidade de oferta local, além de viabilizar a importação do produto por players independentes por meio de cargas de grande porte totalmente carregadas.

A nova empresa, OTGN, será responsável pelo desenvolvimento, construção e operação de um terminal greenfield com capacidade de 120 mil metros cúbicos para armazenamento refrigerado de GLP, conhecido também como gás de cozinha.

O sócio controlador da nova empresa será a OTLB para as áreas operacional e comercial da empresa, atuando como operador independente. A decisão final do investimento é estimada para o primeiro semestre de 2025, quando forem cumpridas todas as condições estabelecidas para confirmação da viabilidade do projeto.

Segundo informações da assessoria de imprensa do Grupo Edson Queiroz, as empresas estão muito satisfeitas com a nova parceria e esperam desenvolver com sucesso este importante projeto para o mercado de GLP no Brasil. O projeto vem sendo costurado, pelo menos, desde 2021.

Empresas que estão à frente do terminal

De origem cearense, o Grupo Edson Queiroz (GEQ) é uma holding multissetorial com sede em Fortaleza e que está no mercado há 72 anos, atuando nas áreas de energia, armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás, de eletrodomésticos com a Esmaltec; de bebidas com a Minalba Brasil e Indaiá, e de Comunicação com o Sistema Verdes Mares. O conglomerado tem mais de 9 mil colaboradores.

Já a Oiltanking Logística Brasil (OLT) Ltda está instalada no Rio de Janeiro e é uma subsidiária integral da empresa Oiltanking GmbH, de origem alemã, que surgiu em 1972. A companhia faz armazenamento de produtos químicos, gases e petróleo.

Com sede no estado de São Paulo, a Copa Energia é uma empresa que desenvolve soluções de energia sustentável, sendo dona das marcas Copagaz e Liquigás especializadas na distribuição de GLP no Brasil.

* Com informações da assessoria do Grupo Edson Queiroz

