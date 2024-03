Usina Pumaty terá gestão da cooperativa CoafVale

A- A+

A cooperativa CoafVale está assumindo a gestão da Usina Pumaty, localizada na Mata Sul de Pernambuco, com sede na cidade de Joaquim Nabuco, a 116 km do Recife. É a terceira usina que passa a ser administrada por um grupo de fornecedores de cana-de-açúcar no Estado. A CoafVale vai ficar a frente do empreendimento por 10 anos. A empresa tem capacidade de moer até 1,4 milhão de toneladas da planta por safra, segundo o presidente da Associação dos Fornecedores de Cana-de-Açúcar de Pernambuco (AFCP), Alexandre Andrade Lima.

"A CoafVale seguirá o mesmo padrão das demais 'Coafs' por meio do sistema da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB-PE)", explica Alexandre, que além de estar à frente da AFCP, é presidente da Coaf. Ele participou das negociações com os proprietários da empresa, as famílias Gesteira e Costa. A Pumaty passou 10 anos sendo administrada por outra cooperativa, a Agrocan que deixa a gestão da empresa.

Na atual safra, a Pumaty moeu cerca de 550 mil toneladas de cana-de-açúcar, embora tenha a capacidade para processar 1,4 milhão de toneladas da planta. A previsão é de que a usina gere mais de 5 mil postos de trabalho durante a próxima safra, prevista para começar a partir de setembro deste ano.

O contrato de arrendamento da usina à CoafVale estava firmado desde 2023, mas aguardava validação da Justiça. A juíza da 3ª Vara Cível da Capital Valéria Maria Santos Máximo concluiu, nesta quarta-feira (13), o julgamento da ação n° 0061741-04.2023.8.17.2001 e autorizou o arrendamento. A CoafVale é presidida pelo fornecedor Carlos Antônio César de Albuquerque Filho, que também está à frente da CoafSul.

Time que está à frente das cooperativas de fornecedores: o vice-presidente da CoafVale, José Melicio Carneiro Leão Neto; o tesoureiro da Coaf, Tarcísio Calábria; o presidente da Coaf e da AFCP, Alexandre Andrade Lima e Severino Barbosa de Sousa Neto.

Pumaty é a 3ª usina com gestão de cooperativa

Na história recente de Pernambuco, o modelo de gestão por cooperativa foi iniciado pela Coaf na antiga Usina Cruangi, em Timbaúba, na safra 2015/16, sendo a primeira a fazer este tipo de administração. A segunda foi a CoafSul em Ribeirão, que está à frente da gestão da Usina Estreliana, desde a safra 2020/21,segundo informações da AFCP. Mesmo com os nomes quase homônimos, cada Coaf tem sua gestão independente e, em sua maioria, um grupo de canavieiros cooperados diferentes

Liderada por Alexandre Andrade Lima, a Coaf terminou a safra, em Timbaúba, processando mais de 800 mil toneladas de cana-de-açúcar e com mais de 1,7 mil cooperados, gerando cerca de 5 mil empregos diretos durante a safra. Já a CoafSul tem 2 mil cooperados e moeu cerca de 400 mil toneladas da planta.

"Quando começamos a fazer a gestão por meio de cooperativa, estavam fechando algumas unidades e os fornecedores estavam sem ter onde moer as suas canas. Antes das cooperativas, os fornecedores respondiam por 28% da cana-de-açúcar produzida em Pernambuco. Agora, quase 50% da cana-de-açúcar vem dos fornecedores. Isso não significa que toda a colheita dos fornecedores vá para as cooperativas, porque continuamos vendendo para as usinas", explica Alexandre. A categoria é responsável pela colheita e plantio de cerca de 7 milhões de toneladas da planta em Pernambuco.

Segundo Alexandre, o setor está passando por um "bom momento", porque não há seca na Zona da Mata há pelo menos quatro anos. "E os preços do açúcar estão bons. Quem só produz o etanol, teve alguma dificuldade", conclui. No Brasil, falta uma política de regras claras na definição do preço do etanol, enquanto o açúcar é uma commodity e tem o seu preço estabelecido em bolsas de valores com influência do que acontece no mundo.

