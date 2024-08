Médica passa mal, cai da esteira e morre em Belo Horizonte: quais os cuidados e riscos na academia?

A- A+

A médica Luciana Xavier Oliveira, de 26 anos, fazia esteira quando sofreu um mal súbito na academia, localizada no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte. Mesmo após ser socorrida e levada a um hospital, a mulher veio a óbito.

Este não é o primeiro acidente que acontece em um local dedicado aos exercícios físicos. No ano passado, Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, foi atingido por um aparelho de musculação com mais de 150 quilos e teve a coluna fraturada.

Cuidados na esteira

Um dos primeiros cuidados a se ter, de acordo com o preparador físico e colunista do Globo, Márcio Atalla, é realizar o teste ergoespirométrico, que consiste em mensurar parâmetros respiratórios.





— Se tem algum problema no coração vai ficar indicado neste exame. Então, pessoas que querem praticar uma atividade um pouco mais intensa deveriam passar por um cardiologista antes de começar — recomenda o especialista.

Ele pontua que pessoas diabéticas e com problemas de pressão também precisam fazer um controle antes de ir treinar.

— Pode acontecer, por exemplo, de um diabético ou uma pessoa com pressão alta descontrolada ter algum tipo de problema, se sentir mal e cair na esteira.

Por isso, ao começar a ter uma vida mais ativa de forma segura, os exercícios precisam passar por fases de adaptação, recomenda Atalla.

— É importante que antes de seguir para corrida passar por um período de caminhada, principalmente para entender como funciona a esteira (que não é exatamente como na rua) — diz.

Além disso, segundo ele, o treino precisa ser executado de maneira atenta, especialmente a esteira que é um aparelho em movimento.

— Outro detalhe é manter a atenção no que se está fazendo. Pessoas que usam celular ou tablet enquanto correm acabam se distraindo, né? Numa velocidade um pouco maior basta um descuido para que um acidente aconteça — aponta.

Como se prevenir dos riscos na academia?

Quando se tratam das máquinas presentes na academia, existe uma ergonomia por trás da construção delas, de modo que são ajustáveis e apresentam riscos menores quando estão em boas condições. Mas, Atalla observa um risco maior nos pesos livres: como são chamados alteres, barras e anilhas.

— Para qualquer exercício indicado no treino é importante aprender antes com o instrutor da academia. E a partir disso, o principal cuidado é não exagerar no volume de treino. Seja em cargas muito altas ou no excesso de repetição. Nos pesos livres em especial, quando se cometem esses erros, as chances de lesão são grandes — pondera.

Dentre os exercícios que usam pesos livres, o agachamento, o supino e o desenvolvimento (exercício pra ombro) são os que exigem maior atenção.

— Eles exigem uma preocupação maior em aprender corretamente a técnica do movimento para executá-lo sem problemas. Isso é muito importante — conclui.

