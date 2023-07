A- A+

SANTA CRUZ No Arruda, Santa Cruz empata com Potiguar e se complica ainda mais na Série D; veja próximos passos

Imerso numa atmosfera de adrenalina neste domingo (16), o Santa Cruz empatou, em 1 a 1, com o Potiguar pela Série D do Campeonato Brasileiro. O gol pernambucano aconteceu nos instantes iniciais da etapa complementar, com Maranhão, responsável por reacender a chama da esperança coral. A partida também marcou a estreia do treinador Evaristo Piza, ex-Sampaio Corrêa.

O Tricolor agora volta a se apegar à calculadora para somar as chances de permanecer vivo na quarta divisão, e garantir calendário na temporada de 2024.

Com o empate, o Santa Cruz conquistou 20 pontos na tabela de classificação e só a vitória interessa no desafio contra o Iguatu, fora de casa, no próximo domingo (23). Mas além de fazer a sua parte, a Cobra Coral também terá que ligar o secador e torcer pelas derrotas do Potiguar e Pacajus na próxima rodada. O primeiro irá enfrentar o Nacional, enquanto o segundo encara o Fortaleza B.

A primeira tentativa do Tricolor em abrir o placar foi pouco antes dos 20 minutos, com Fabrício. Ele bateu forte do lado direito, mas teve o chute interrompido por Diego Almeida, que mandou a bola para escanteio com um soco.



Chiquinho, que voltou a ser titular no elenco após a saída do técnico Felipe Conceição, se esforçou algumas vezes para retribuir a confiança do comandante Evaristo Piza na primeira etapa. Numa das investidas, ele mandou uma bola perigosa na meta adversária, em cobrança de falta. Pouco depois, livre de marcação, deu outro passe para o companheiro Rhuan Rodrigues, mas ele estava impedido e nada pôde fazer.

Aos 31 minutos, numa brecha deixada pela defesa coral, Michel Potiguar mandou a bola raspando por cima da barra do arqueiro Michael. No Arruda, a vantagem dos visitantes foi aberta aos 42 minutos, com um gol de Wilson, que mandou a bola para o fundo da rede tricolor.

O atacante Pipico ainda tentou equilibrar o jogo antes do intervalo, após receber lance de Pingo, mas não conseguiu evoluir.

Antes do intervalo, Yan Oliveira se queixou de dores na região posterior do joelho direito e deixou o gramado. Em seu lugar, o zagueiro Dudu, de 20 anos, foi acionado, cumprindo sua estreia no time profissional.

Segundo tempo

Nos primeiros instantes do retorno, Fabrício tocou para Maranhão, que dominou e deixou tudo igual, reacendendo em três cores a esperança no Arruda. Essa foi a primeira comemoração assinada por ele nesta Série D.

Pouco depois, foi a vez do jovem Dudu tentar deixar o seu, porém de fora da área não conseguiu ir além.

Aos 22, substituindo Pipico, Emerson Galego avançou na direção do goleiro Diego Almeida, do Potiguar, mas a arbitragem verificou impedimento.

Com o passar dos minutos e aumento da adrenalina pela vitória, as equipes ainda esboçaram algumas reações de ataque no Arruda, mas nenhuma se reverteu em lance concreto de perigo. A arbitragem concedeu mais oito minutos de jogo, mas o cenário não sofreu alteração.

Ficha técnica

Santa Cruz (1)

Michael, Rhuan Rodrigues, Yan Oliveira (Dudu), Eduardo Guedes e Ítalo Silva; Pingo, Fabrício e Chiquinho (Iago); Maranhão (Lucas Silva), Matheus Alessandro (Anderson Paulista) e Pipico (Emerson Galego) | Técnico: Evaristo Piza

Potiguar (1)

Diego Almeida; Bebeto (Allefe), Victor Souza, Anderson Júnior e Giovanni (Sidney); Gabriel Silva (Matheus Recife), Marquinhos Taipu e Romeu; Vitinho (Pedrinho), Wilson e Michel Potiguar (Robert) | Técnico: Robson Melo

Gols: Wilson (do Potiguar, aos 42 minutos do 1º T) e Maranhão (do Santa Cruz, no 1º minuto do 2ºT)

Cartões amarelos: Giovanni (Potiguar), Anderson Júnior (Potiguar), Fabrício (Santa Cruz) e Anderson Paulista (Santa Cruz)

Arbitragem: Leonardo Ferreira Lima (PR), Victor Matheus de Lavor Paes Barreto (PE) e Bruno César Chaves Vieira (PE)

Público: 14.070

Renda: R$ 300.070,00

