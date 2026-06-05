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ESTUDO 1 em cada 5 adolescentes recorre à IA para conselhos de saúde mental (e maioria mantém em segredo) De acordo com dados recentes do CDC, cerca de 1 em cada 3 estudantes do ensino médio nos EUA relatou ter problemas de saúde mental

Um estudo recente buscou compreender melhor com que frequência e de que maneiras adolescentes e jovens adultos nos EUA recorrem a chatbots de IA, como ChatGPT ou o Google Gemini, para obter aconselhamento sobre saúde mental.

A pesquisa online estimou que aproximadamente 1 em cada 5 adolescentes e jovens adultos nos EUA utilizou essas ferramentas para aconselhamento sobre saúde mental até 2025, e a maioria dos usuários considerou o aconselhamento útil.

Apesar de encontrarem apoio por meio dessas ferramentas, a maioria dos usuários, 63,3%, optou por continuar buscando ajuda de um chatbot em segredo. As descobertas foram publicadas na revista científica JAMA Pediatrics.

Aumento paralelo da crise e dos chatbots

De acordo com dados recentes do CDC, cerca de 1 em cada 3 estudantes do ensino médio nos EUA relatou ter problemas de saúde mental na maior parte ou em todo o tempo nos últimos 30 dias. Em uma pesquisa de 2023, 20,4% disseram ter considerado seriamente o suicídio, enquanto quase 1 em cada 10 relatou pelo menos uma tentativa de tirar a própria vida.

As taxas de depressão e transtornos de ansiedade entre adolescentes também permanecem altas. Em conjunto, esses números apontam para um quadro preocupante da saúde mental dos jovens nos EUA.

Os chatbots de IA estão ganhando popularidade rapidamente, ao mesmo tempo que a crise de saúde mental entre os jovens continua nos EUA, levando pesquisadores a questionar o quanto os jovens os utilizam em busca de apoio. Embora estudos anteriores tenham comprovado o uso de IA para buscar aconselhamento em saúde mental, existem poucos dados sobre os padrões de uso entre jovens adultos e adolescentes.

Para este estudo, pesquisadores convidaram 1.727 jovens nos Estados Unidos, com idades entre 12 e 21 anos, para responder a uma pesquisa online. Um total de 1.009 jovens completou a pesquisa.

Para garantir que os resultados refletissem com precisão toda a população dos EUA nessa faixa etária, os pesquisadores aplicaram uma técnica estatística chamada ponderação, que permitiu que as 1.009 respostas representassem mais de 42 milhões de jovens em todo o país.

Os participantes responderam a quatro perguntas principais:

Se já haviam usado um chatbot de IA para obter conselhos quando se sentiam tristes, com raiva, nervosos ou estressados?



Em caso afirmativo, com que frequência usavam o chatbot?



Os conselhos foram úteis?



Contaram a algum dos pais, amigo ou outra pessoa sobre o uso de IA para esse fim?

Quase 20% dos jovens responderam afirmativamente ao uso de IA para apoio à saúde mental, um aumento significativo em relação a uma pesquisa anterior realizada um ano antes, na qual apenas 13% responderam afirmativamente ao uso de IA para esse fim. Mais de 40% dos usuários recorreram a chatbots de IA para obter conselhos pelo menos uma vez por mês e 5,8% relataram usá-los diariamente ou quase diariamente.

Ainda assim, a maioria daqueles que usaram o chatbot para obter ajuda em algum momento manteve o uso em segredo e 91,7% consideraram a experiência útil. Os pesquisadores, no entanto, alertam que essa sensação de utilidade pode decorrer da tendência dos chatbots a serem excessivamente agradáveis ou lisonjeiros, e não da qualidade ou precisão do próprio conselho.

Entre os grupos demográficos, mulheres e adolescentes mais velhos foram mais propensos a usar chatbots de IA para obter suporte. O uso também foi maior entre aqueles que haviam conversado com um médico sobre sua saúde mental nos últimos seis meses.

Os pesquisadores observam que os chatbots de IA já se tornaram parte integrante do ecossistema de informações sobre saúde mental de muitos jovens. À medida que seu uso continua a crescer, pais e profissionais de saúde precisam discutir abertamente o uso de chatbots para ajudar os jovens a se manterem seguros, estabelecer expectativas realistas e se conectar com profissionais de saúde mental quando necessário.

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