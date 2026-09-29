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SAÚDE 1 em cada 8 casos de câncer no mundo está associado a 5 infecções, mostra estudo; veja quais A grande maioria dos casos de câncer associado a infecções são causados por H. pylori, HPV, hepatites B e C e o vírus Epstein-Barr

Um em cada oito casos de câncer no mundo pode ser desencadeado por infecção, de acordo com um novo estudo publicado na revista científica The Lancet Oncology. E muitos desses podem ser prevenidos por meio de vacinas.

"Apesar dos avanços na vacinação e nos exames de rastreio, os cânceres relacionados com infeções continuam a ser um grande desafio a nível global, com desigualdades persistentes que afetam especialmente os países de baixo e médio rendimento", escreveram os autores .

Pesquisadores da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer descobriram que, dos 19,2 milhões de novos casos de câncer em 2024, cerca de 2,3 milhões estavam relacionados a infecções. A grande maioria estava relacionada a apenas cinco infecções. São elas: Helicobacter pylori (H. pylori), papilomavírus humano ( HPV); hepatites B e C; e o vírus Epstein-Barr (EBV).

De acordo com a equipe, as descobertas destacam a importância do controle de infecções na redução das taxas de câncer.

"Embora o investimento no desenvolvimento de novas vacinas preventivas seja fundamental, muitas estratégias de prevenção são reconhecidamente economicamente eficazes", escreveram os autores. "Infelizmente, essas estratégias são frequentemente subutilizadas devido a barreiras sociais, financeiras e políticas, muitas vezes em contextos que mais precisam delas."

Essas medidas incluem melhorar a adesão à vacina contra o HPV, promover práticas de injeção segura, aumentar o acesso a conservantes e medicamentos para prevenção do HIV (PrEP) e identificar e tratar sinais precoces de câncer cervical e anal.

O estudo mostrou que países de renda baixa e média arcaram com o maior peso, respondendo por cerca de 77% de todos os casos associados a infecções. O Leste Asiático registrou o maior número, com 990 mil casos de câncer ligados a infecções — o equivalente a 42% do total global —, impulsionados principalmente pelo H. pylori e pela hepatite B. Já na Europa, o HPV foi associado a 24 mil casos de câncer em 2024, tornando-se a maior causa de câncer relacionado à infecção na região.

O estudo descobriu que a bactéria H. pylori foi a causa principal isolada de câncer relacionado a infecções em todo o mundo em 2024, sendo responsável por cerca de 760 mil casos. Estatisticamente falando, uma em cada duas pessoas no mundo está infectada com essa bactéria presente no estômago.

Para a maioria das pessoas, a infecção por H. pylori não causa sintomas, mas certas cepas podem causar úlceras gástricas e, em casos extremos, câncer de estômago. Uma pesquisa publicada no início deste mês sugeriu que o H. pylori pode ser responsável por até um em cada cinco casos de câncer de intestino – sendo que aqueles expostos à bactéria enfrentam um risco 60% maior de desenvolver câncer colorretal do que aqueles que nunca foram expostos.

O HPV também foi associado a 4% do total de novos casos de câncer diagnosticados em 2024, o que corresponde a 750 mil casos. Essa é uma infecção sexualmente transmissível que também não costuma causar problemas para a maioria das pessoas.

No entanto, existem cerca de 14 tipos de HPV que podem aumentar o risco de câncer, alterando o DNA dentro das células ao longo do tempo, fazendo com que elas cresçam descontroladamente e levem ao câncer. Por exemplo, quase todos os casos de câncer de colo do útero são causados pelo HPV.

O vírus também está associado a cânceres de garganta, boca, ânus, pênis, vulva e vagina. Consequentemente, a vacinação contra o HPV e o rastreio do câncer do colo do útero são fundamentais na estratégia da Organização Mundial da Saúde (OMS) para eliminar esses tipos de câncer, em especial o câncer de colo do útero.

No Brasil, a vacina contra o HPV é oferecida rotineiramente e gratuitamente a crianças de 9 a 14 anos, em dose única. Até o dia 31 de dezembro de 2026, jovens de 15 a 19 anos que não se vacinaram antes podem tomar a dose gratuita.

No entanto, os pesquisadores ressaltaram que é improvável que a infecção, por si só, cause câncer, acreditando-se que fatores como genética, saúde geral e dieta também influenciem o risco.

O vírus Epstein-Barr (EBV) foi associado a 1% dos novos casos. Esse é o principal causador da mononucleose infecciosa, conhecida como "doença do beijo", comum em jovens e adolescentes. Esse vírus pode causar sintomas como febre alta, dor de garganta intensa, gânglios inchados no pescoço, fadiga extrema e aumento do baço ou do fígado em alguns caso. Após a infecção inicial, ele permanece no corpo de forma inativa (latente).

Os pesquisadores ressaltaram que é improvável que a infecção, por si só, cause câncer, acreditando-se que fatores como genética, saúde geral e dieta também influenciem o risco. Eles afirmam também que atualmente, "não existem estratégias eficazes para controlar a infecção". Mas concluem que o "EBV deve ser considerado um alvo importante para a prevenção".

As hepatites B e C, em conjunto, foram responsáveis por cerca de um terço de todos os cânceres associados a infecções, sendo a maioria deles câncer de fígado. Ao contrário de muitos outros fatores de risco para o câncer, os pesquisadores afirmaram que os cânceres associados à hepatite deveriam ser altamente preveníveis, uma vez que já existem tratamentos eficazes.

Atualmente, a hepatite B também pode ser controlada com medicamentos antivirais, enquanto a hepatite C pode ser curada na maioria dos pacientes. No Brasil, o Ministério da Saúde oferece a vacina contra a hepatite B no SUS.

O esquema de vacinação utiliza três doses para jovens e adultos, e quatro doses (uma ao nascer mais a pentavalente) para bebês no primeiro ano de vida. Atualmente, não existe vacina aprovada contra a hepatite C.

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