CTTU divulga esquema especial de mobilidade para o Recife neste final de semana; confira as mudanças

Com a realização de uma série de eventos na área central e na Zona Sul do Recife durante este final de semana, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) divulgou nesta sexta-feira (11) um esquema especial de mobilidade urbana para a capital pernambucana.

As alterações serão realizadas com o objetivo de auxiliar no fluxo de pedestres e veículos durante os eventos.





Graças

No sábado (12), das 7h às 11h, uma operação de içamento de materiais será realizada na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), localizada na avenida Agamenon Magalhães, sentido Boa Viagem.



Durante a execução do trabalho o trecho entre a rua Doutor Bandeira Filho e a avenida Rui Barbosa ficará totalmente interditado.



Boa Viagem

No domingo (13), às 7h, acontece a Procissão do Domingo de Ramos.



A procissão sairá do Parque Dona Lindu, percorrendo a avenida Boa Viagem até a Rua Barão de Souza Leão, com destino à Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem.



A CTTU irá atuar com bloqueios itinerantes ao longo do percurso.



Ainda no domingo, das 14h às 20h, a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife promove o 1º Encontro de Carros Antigos de Pernambuco, no Segundo Jardim de Boa Viagem.



O evento faz parte do projeto Lazer na Rua e contará com desvios no trânsito da área.



Ibura

Também no domingo, às 6h50, será realizada a Etapa Ibura da Corrida dos Morros.



A largada acontecerá na Praça da Primeira Infância, localizada na Avenida Pernambuco, no bairro do Ibura.



A corrida contará com três percursos — 1,6 km, 4 km e 8 km — e haverá interdições temporárias nas principais vias da região, que serão liberadas progressivamente após a passagem dos atletas.

O trajeto de 1,6 km seguirá pela Ladeira da Cohab, Avenida Dois Rios, Travessa Dois Rios e Rua Raul Soares.



Já o percurso de 4 km inclui as vias do trajeto menor e segue pela Avenida Mato Grosso, Rua Soldado Sebastião Felício e Rua Capitão João de Albuquerque.



Para quem fará os 8 km, o percurso avança ainda pelas ruas Soldado Virgílio Lúcio e Doutor Benigno Jordão de Vasconcelos.



A previsão de encerramento da prova é às 9h, com a liberação total das vias em seguida.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a CTTU pelo teleatendimento gratuito, disponível 24 horas, por meio do número 0800.081.1078.

