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Futebol No Dia das Bruxas, saiba por que Recife é considerada a capital brasileira do terror Confira como a formação histórica e cultural de Pernambuco ajuda a compreender como estado e o Recife foram construindo no imaginário popular a fama de serem lugares mal-assombrados

"Eu vi o mundo... e ele começava no Recife", obra do pintor modernista pernambucano Cícero Dias, é um dos vários exemplos da chamada “megalomania pernambucana” em realçar os feitos do estado. Uma hipérbole, diria um forasteiro, mas quem nasceu na terra do Frevo, do Maracatu e da Revolução de 1817 considera uma mera constatação da realidade. E iria além: acrescentaria outro título que muitos poderiam achar superestimado - até o momento em que seriam assombrados pela verdade. Neste 31 de outubro, no Dia das Bruxas, Recife reivindica outra alcunha, a de capital brasileira do terror.

Registros

A formação histórica e cultural de Pernambuco ajuda a entender como o estado e, mais especificamente, a capital foram construindo no imaginário popular a fama de serem lugares mal-assombrados. Fruto também da contribuição do jornalista, historiador, sociólogo e escritor Gilberto Freyre, que uniu todas essas áreas do conhecimento na criação do livro “Assombrações do Recife Velho”, lançado em 1955.

“Gilberto Freyre foi a primeira pessoa no Brasil, nos campos das ciências sociais e humanas, a perceber que, se as pessoas acreditam em assombrações, no sobrenatural, não é possível descartar esse fato na hora de analisar a sociedade. Se existe ou não é outra história. Se você chega em uma comunidade e todos acreditam em extraterrestres, sendo verdade ou não, isso terá algum impacto no local”, observou Anco Márcio Tenório Vieira, professor de Letras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

"Recife tem um número de histórias de terror acima de qualquer outra cidade justamente porque tinha alguém preocupado em registrar esses fenômenos. Crenças que remontavam aos tempos, por exemplo, da escravidão. Não podemos esquecer que Recife recebeu escravos no Porto. Alguns morriam na chegada e eram colocados em sepulturas de cova rasa", exemplificou.

“Assombrações do Recife Velho”, de Gilberto Freyre, é um marco das histórias de assombração

Cruz do Patrão

Um dos locais onde ocorriam os enterros era a Cruz do Patrão, monumento em formato de coluna, com cerca de 6 metros de altura e um crucifixo no topo, localizado às margens do Rio Beberibe, próximo ao Porto do Recife. Há relatos de pessoas que já ouviram gritos e visões de almas penadas. O próprio Freyre, no livro, relata que a área também servia para rituais satânicos e que o próprio diabo teria surgido e arrastado uma mulher para o mar. “Era preto como o carvão. Os olhos acesos despediam chispas azuis. Brasas vivas caíam-lhe da boca encarnada e ameaçadora. Pela garganta se viam as entranhas onde o fogo ardia.”

O professor, porém, ressalta dois pontos que afetaram diretamente parte da “aura do terror” na cidade. "A modernização do Recife, com a melhor iluminação pública, foi 'espantando' alguns fantasmas, segundo Freyre. Além disso, a ciência também evoluiu, destruindo alguns elementos que antes eram considerados sobrenaturais".

Alguns locais do Recife ainda possuem no nome a relação com lendas de assombração. A Praça Chora Menino, no bairro da Boa Vista, área central da capital, ganhou esse apelido pelo fato de muitos relatarem ouvir o choro de crianças mortas no século XIX. Outros são associados com lendas famosas como a Galega de Santo Amaro (mulher loira que aparecia no Cemitério de Santo Amaro para seduzir homens durante a noite e levá-los ao túmulo dela para, então, se transformar em uma caveira) e a Emparedada da Rua Nova (jovem emparedada viva pelo próprio pai para esconder uma gravidez, em romance do escritor Carneiro Vilela que se incorporou ao folclore recifense).

"Gosto de ver jovens conhecendo essas histórias porque isso mantém nosso folclore vivo", disse o cineasta Adriano Portela

Audiovisual

Duas das histórias mais famosas são a da Perna Cabeluda e do Boca de Ouro. A primeira conta a lenda de uma perna peluda que andava sozinha pelas ruas, atacando pessoas com chutes e rasteiras. Ela ganhou notoriedade na década de 1970 e foi retratada recentemente no filme “O Agente Secreto”, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho. Já a segunda narra a aparição de um ser de aspecto cadavérico e dentes dourados que abordava pessoas à noite pedindo fogo. Conto citado por Freyre e trazido às telas do cinema no filme “Recife Assombrado”, do cineasta Adriano Portela.

"Muitos tiveram contato com essas lendas pela primeira vez após o filme. A imagética é algo muito forte e o meu objetivo era mostrar que temos uma cultura forte de terror. Não precisamos buscar tudo de fora. Gosto de ver jovens conhecendo essas histórias porque isso mantém nosso folclore vivo, divulgando também o Recife", contou Portela, que também produziu uma continuação da obra e está prestes a lançar uma série sobre a temática de assombração.

O jornalista e autor de livros como “Histórias Medonhas do Recife Assombrado” e “Malassombramentos”, Roberto Beltrão, explicou sobre como os diferentes meios de comunicação ajudaram a propagar as lendas de assombração.

Roberto Beltrão, jornalista e autor de livros como “Histórias Medonhas do Recife Assombrado” e “Malassombramentos”

“Eu era criança na década de 1970 e nesse período existia uma proliferação das lendas urbanas. A gente brincava na rua e, quando faltava energia, todo mundo se reunia para contar histórias de assombração. Tudo na oralidade. Meus pais vieram de cidades da Zona da Mata, que são locais onde existe uma força enorme no imaginário popular. Quando virei adulto, passei a acompanhar muito literatura fantástica, o chamado realismo mágico", apontou.

Da oralidade para os livros, Beltrão conta que também foi influenciado pela obra de Gilberto Freyre, decidindo levar as histórias para a internet, por meio do site "Recife Assombrado".

"Antes, existia também um diálogo maior entre a mídia e o imaginário popular. Os jornais traziam muitas histórias assim dentro do que é chamado de zona crepuscular, que usava da dúvida de saber se um conto era verdade ou não para gerar o interesse no público. Nosso esforço foi levar essas lendas para outras plataformas além dos livros. Acredito que existe uma demanda muito grande por brasilidade dentro da nossa cultura”, afirmou.

Passeios

Quem quiser conhecer de perto alguns locais e lendas do Recife pode fazer um passeio com o “Recife Mal-Assombrado”, empresa que há mais de dez anos reúne visitantes por uma jornada entre mistério e lendas sobrenaturais. Uma mistura de performance teatral e experiências imersivas.

“O projeto começou em 2015. Antes, eu trabalhava para uma organização e fazia acompanhamentos culturais e documentários em outros países e vi que na Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte existiam passeios assombrados, falando das lendas deles. Pensei então na possibilidade de levar essa ideia para o Recife”, iniciou o criador do tour, César William, mais conhecido como Devas.

"O Recife Mal-Assombrado entra em lugares que muitos não imaginariam entrar sequer de manhã. Antes, a gente tinha um tour pelo Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), mas um dia viram um homem muito alto, todo de preto, com jaqueta e cartola. O pessoal ficou achando que era alguém nosso e até eu mesmo pensei, mas quando fui ver, não era. A presença assustou muito. Na hora, a gente desocupou o prédio e tirou a visita do roteiro. Imagine entrar em um ambiente antigo, com uma arquitetura imperial ou colonial? O impacto é grande. Recife é um ponto onde a cortina do mundo dos vivos e dos mortos é muito fina", completou.

Devas observou também uma mudança no perfil de quem busca conhecer mais histórias de terror do Recife. "Em 2015, o nosso público era de pessoas acima dos 50 anos, mas depois da divulgação de algumas histórias por meio de Roberto Beltrão, dos filmes de Portela e de outras obras, percebemos uma crescente no interesse dos mais jovens. Isso é muito bom porque o nosso intuito não é só dar susto, mas sim valorizar a nossa cultura".

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