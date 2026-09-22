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Legado Musical 10 grandes composições de Rick, da dupla com Renner; relembre músicas Além de cantor, o artista foi compositor de sucessos gravados por nomes como Chitãozinho & Xororó e Leandro & Leonardo

Rick, da dupla com Renner, morreu aos 59 anos, após o helicóptero em que estava sofrer um acidente na região de Urubici, em Santa Catarina, na segunda-feira (21).

A aeronave desapareceu enquanto seguia viagem pela Serra Catarinense, na região de Vacas Gordas.

Nascido Geraldo Antonio de Carvalho, em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo, no Tocantins, o cantor começou a carreira musical ainda menino e construiu uma trajetória de décadas na música sertaneja.

Além de se destacar como intérprete ao lado de Renner, Rick também teve uma carreira como compositor, com músicas gravadas por diferentes nomes do gênero.

A parceria com Renner começou ainda nos anos 1980. Os dois formaram a dupla Rick & Renner e passaram a se apresentar em Brasília.

O reconhecimento nacional veio especialmente a partir do fim dos anos 1990, quando músicas como Ela é Demais, também conhecida como Feiticeira, Cara de Pau e Filha ganharam projeção

Ao longo da carreira, Rick também escreveu músicas gravadas por artistas como Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Daniel, Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone e Gino & Geno.

Relembre 10 composições de Rick

1. Página de Amigos - Chitãozinho & Xororó

Rick é um dos autores de Página de Amigos, música gravada por Chitãozinho & Xororó e que faz parte da trajetória do cantor como compositor.

2. Eu Menti - Chitãozinho & Xororó

Outra composição de Rick registrada por Chitãozinho & Xororó é Eu Menti. A música integra o repertório de trabalhos escritos pelo artista para outros intérpretes do sertanejo.

3. Agenda Rabiscada - Milionário e José Rico

Rick também assinou Agenda Rabiscada, composição gravada por Milionário e José Rico.

4. Só Dá Você na Minha Vida - João Paulo & Daniel

A dupla João Paulo & Daniel gravou Só Dá Você na Minha Vida, outra composição de Rick que ganhou espaço no repertório sertanejo.

5. Nos Bares da Cidade - Rick & Renner

Na parceria com Renner, Rick também foi responsável pela composição de músicas que se tornaram conhecidas pelo público. Entre elas está Nos Bares da Cidade, gravada pela própria dupla

6. Filha - Rick & Renner

Filha também integra o repertório de Rick & Renner. A música foi uma das composições mais famosas associadas à trajetória da dupla.

7. Difícil Não Falar de Amor - Daniel

Rick também escreveu Difícil Não Falar de Amor, gravada por Daniel. A música faz parte da produção do cantor como compositor para outros artistas.

8. Um Beijo Pra Me Enlouquecer - Daniel

Outra composição de Rick registrada por Daniel é Um Beijo Pra Me Enlouquecer, ampliando a presença do artista na discografia de outros nomes do sertanejo.

9. Recaída - Bruno & Marrone

Recaída foi gravada por Bruno & Marrone e está entre as composições assinadas por Rick ao longo da carreira.

10. Apaixonado por Você - Gino & Geno

Fechando a lista, Apaixonado por Você foi gravada por Gino & Geno e também integra o repertório de composições deixado por Rick.

Vida pessoal

Rick mantinha um relacionamento de mais de 40 anos com Geralda Carvalho. Os dois oficializaram a união em 2015, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, em cerimônia celebrada pelo padre Fábio de Melo.

Juntos, tiveram dois filhos, Mônica e Vitor. O casal também tinha netos e costumava compartilhar registros da família nas redes sociais.

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