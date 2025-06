A- A+

Saúde Dez novos leitos de enfermaria pediátrica são abertos em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul Com a inauguração dos espaços, o Hospital João Murilo de Oliveira reforçará o atendimento com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) durante o período do inverno

O Hospital João Murilo de Oliveira (HJMO), em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul de Pernambuco, abrirá 10 leitos de enfermaria pediátrica nesta quarta-feira (4). A ideia é reforçar o atendimento de crianças com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).

Com a aproximação do período de inverno, é comum que haja um aumento no número de casos dessas doenças em toda a população.

O funcionamento dos locais já começa a partir desta quarta-feira (4) para a população de Vitória de Santo Antão e outros municípios próximos.

Dos novos leitos, oito serão regulados pela Central de Leitos do Estado e dois serão administrados internamente pelo próprio serviço com a autogestão. Com a nova ampliação, o hospital agora contará com 31 leitos de pediatria.

Segundo o diretor do HJMO, Eud Johnson, "este reforço na pediatria é resultado de um esforço conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, buscando garantir atendimento oportuno e digno às nossas crianças.”

“A sazonalidade das doenças respiratórias exige uma resposta rápida, e com esses novos leitos, ampliamos nossa capacidade de acolhimento e cuidado", destacou o gestor.



