Cem bolsas de graduação EaD gratuitas são concedidas para pessoas com TEA e mães de autistas

A- A+

A Companhia Ser Educacional anunciou a oferta de cem bolsas de graduação digital 100% gratuitas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e mães de crianças autistas.

As iniciativas, realizadas no Dia Mundial da Conscientização do Autismo (2), fazem parte dos projetos “Novas Histórias” e “Mãe Esperança”, ambos do Programa EaD Social. O edital será publicado em breve.

A ação visa ajudar as pessoas autistas e mães de crianças neurodivergentes a ingressarem no ensino superior, tendo novas oportunidades.

“Essas mães dedicam a maior parte de seu tempo para cuidar de suas crianças. Por meio dessa iniciativa, elas podem ter a oportunidade de desenvolvimentos pessoal e profissional, assim como construir uma nova história em sua vida”, afirma Jânyo Diniz, CEO da Companhia Ser Educacional.

O Programa EaD Social tem o objetivo de promover bolsas de graduação e pós-graduação na modalidade de Ensino a Distância para públicos em situação de vulnerabilidade social e econômica.

“A educação é a chave para transformar vidas e construir um futuro mais inclusivo. Essas bolsas representam mais do que um diploma. Elas são um caminho para a realização de sonhos. Estamos comprometidos em construir um futuro de inclusão”, explica Adriane Mendes, gerente de Governança Ambiental e Social do Ser Educacional.

Sobre o Mãe Esperança

Ele foi criado para levar qualificação profissional por meio da doação de bolsas de graduação e pós-graduação na modalidade de Ensino a Distância (EaD) para mães de filhos com doenças raras, já que a maioria delas têm dificuldades em frequentar aulas presenciais.

Sobre o Novas Histórias

O projeto foi criado para oferecer bolsas de graduação EaD para pessoas com TEA, propiciando as condições necessárias para eliminar as barreiras de acesso à educação, promovendo sua formação integral com vistas à autonomia e independência.

Veja também