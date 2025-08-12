A- A+

ANIVERSÁRIO Com homenagens, 10ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro comemora 52 anos Entre homenageados estavam o diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, e a gerente de mercado da Folha, Tânia Campos

Na noite desta terça-feira (12), a 10ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro homenageou militares, amigos e colaboradores que fizeram parte dos 52 anos de história da Unidade Operacional do Comando Militar do Nordeste em comemoração ao aniversário de criação da instituição, celebrado em 17 de agosto.

Durante a solenidade, o comandante Militar do Nordeste, general de Exército Maurílio Ribeiro, e o comandante da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, general Roberto Furtado Batista, realizaram a entrega de duas comendas: o Diploma Amigo da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada e o de Colaborador Emérito da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada.

As comendas foram entregues a militares, civis e instituições que colaboraram de alguma forma para a construção da história da unidade. Entre os colaboradores homenageados estavam o diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, e a gerente de mercado, Tânia Campos.

“Parabéns a todos aqueles que fazem parte desta bela e rica história. Vocês têm honrado tudo aquilo que a nação brasileira espera de cada um de nós. E que Deus Todo-Poderoso abençoe grandemente esta brigada no cumprimento da sua missão, e em todas as situações. Eu, como comandante militar do Nordeste, tenho absoluta convicção de que, todas as vezes que eu precisar contar com esta brigada, ela responderá à altura da sua história e toda missão que lhe for atribuída”, declarou o general Ribeiro.

"É um dia para celebrarmos e agradecermos a todos aqueles que colaboraram com o Exército Brasileiro e a brigada. Tivemos inúmeros homenageados com as comendas, fortalecendo a integração do exército e a soma desses esforços. Buscando resultados cada vez melhores", afirmou o comandante da 10ª Brigada.

Homenageados

“Ser homenageado pelo Exército Brasileiro é motivo de muita honra e satisfação. Essa homenagem é como um atestado de minha conduta vida afora. E servindo ao Exército Brasileiro, no que eu puder, estarei servindo ao meu país. Deixo a eles um grande abraço e, em nome da Folha de Pernambuco, o meu muito obrigado”, agradeceu o diretor Operacional do jornal, José Américo Lopes Góis. Entre os homenageados estavam o diretor operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Góis, e a gerente de mercado da Folha, Tânia Campos. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Também em nome do jornal, fundado pelo presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, Tânia Campos parabenizou a unidade.

“A Folha de Pernambuco parabeniza a 10ª Brigada de Infantaria Motorizada pelos seus 52 anos de história e relevantes serviços prestados ao Brasil. Receber a honraria de Colaborador Emérito da Brigada é motivo de orgulho e reconhecimento pelo compromisso com a missão da instituição. Nosso sincero agradecimento pela distinção e pela parceria em prol da sociedade”, agradeceu.

10ª Brigada de Infantaria Motorizada

Unidade Operacional do Comando Militar do Nordeste, a 10ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro tem em sua área de jurisdição e segurança os estados de Pernambuco e Alagoas.

A Brigada é uma das 11 Organizações Militares do Exército Brasileiro e a única do Nordeste a ser certificada como Força de Pronto Emprego. É responsável por apresentar respostas imediatas em diversas situações de guerra e não-guerra, e já participou de algumas missões de paz no exterior em países como Angola e Haiti.

10ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro comemora 52 anos com homenagens. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Confira a lista completa dos homenageados:

Colaboradores eméritos

Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes

Anderson Palmeira

André Gustavo Vasconcelos de Alcântara

Bartolomeu Guilherme dos Santos

Bruno Rodrigues

Bruno Salvador Veloso da Silveira

Carlos André Gomes Nagem

Eduardo Ferreira de Vasconcelos Silva

Elisabeth de Melo Santana

Evandro Meira da Fonte

Fábio Michey Costa da Silva

Francisco de Assis Silva

Francisco Roberto da Silva

João Almeida

José Américo Lopes Góis

Luis Carlos Marinho Borges da Silva Junior

Luiz Gustavo Freitas de Souza Lima

Luiz Henrique Máximo da Silva

Luiza Medeiros

Marcos Pina Lopes

Matheus Assis

Tânia de Siqueira Campos

Monalisa de Matos Freitas

Padre Arlindo Laurindo de Matos Junior

Romena Torres

Amigos da Brigada

Cel Cláudio Gadelha Fernandes

Cel Deacir Alves de Almeida Júnior

Cel Juliano Brandão Palácio

Cel Paulo Henrique Puehringer

TC Daniel Sousa Leite Ladeia

TC Márcio de Lima Azenha

TC Roberto Carlos Nattrodt Barros Junior

Maj Elder Gustavo Figueiredo Negrão

Cap Diego D´Assis Santos

