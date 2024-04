A- A+

SEMANA DO BEBÊ 10ª Semana do Bebê do Recife começa neste domingo (21); veja progamação completa Show de abertura acontece no Marco Zero, a partir das 15h, e programação segue com atividades e apresentações até o próximo domingo (28)

Leia também

• Bolsa Família chega a quase um quinto dos lares e atinge níveis recordes, diz IBGE

• Bolsa Família turbinado eleva em 38% ganho dos mais pobres e evita piora na desigualdade, diz IBGE

A festa de abertura da 10ª Semana do Bebê do Recife acontece neste domingo (21), a partir das 15h, no Marco Zero, no bairro do Recife. O evento é gratuito e conta com apresentações do Mundo Bita, Ilana Ventura, Carol Levy e Mágico Rodrigo Lima. As atividades serão encerradas no domingo (28), com programação nos bairros de Boa Viagem e Setúbal, por meio das ações do Viva Recife nos Bairros, a partir das 13h, e no Marco Zero, com apresentações artísticas no palco principal e atividades infantis.

Uma cidade para a primeira infância é o tema desta edição, que ressalta o olhar especial da capital pernambucana para esta etapa da vida. A Semana do Bebê tem o objetivo de reforçar a importância das ações, projetos e programas voltados para a primeira infância, faixa etária que vai do nascimento aos seis anos de idade.

Instituída em lei, a Semana do Bebê do Recife, importante estratégia de mobilização social, completa uma década de prioridade ao fortalecimento de políticas públicas no âmbito da educação, saúde, assistência social, direitos humanos, e entre outras, além de oportunizar o resgate do afeto e elos familiares e sociais como estimuladores do desenvolvimento infantil.

“Com a temática deste ano, a gente pensa em englobar diversas áreas que são trabalhadas na área da primeira infância, como saúde, educação, assistência social e segurança cidadã, por exemplo. Então, Recife é uma cidade que se prepara e se projeta não apenas nessa questão urbanística, mas também com outras diretrizes que fazem com que a polícia pública da primeira infância se propague”, destaca Luciana Lima, secretária executiva da Primeira Infância do Recife.

Programação

A edição comemorativa da Semana do Bebê 2024 conta com uma programação extensa e diversa, distribuída em 950 atividades que serão realizadas até o dia 28 de abril. Para a festa de abertura, no coração da cidade, além dos shows programados no palco principal, a Prefeitura do Recife preparou também exposição do Programa Mãe Coruja; com fraldário, área de vacinação contra a influenza, ações no Laboratório Itinerante de Formação da Primeira Infância, brinquedos infláveis e feirinha literária.

“Com muita alegria comemoramos os dez anos da Semana do Bebê. Recife é uma cidade que cuida da primeira infância, e esse cuidado vai desde a gestão até os princípios mais importantes, como vagas em creche, acompanhamento e estímulo para desenvolvimento infantil, vacinação e espaços urbanos. Sem dúvidas, esta agenda anual, reafirma o compromisso do prefeito João Campos com a pauta da primeira infância”, ressalta o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

Segunda-feira:

A programação é pensada especialmente para as crianças e entre os destaques estão as brincadeiras exploratórias com foco na autonomia, experiências, descobertas, afeto e brincar livre. Essas atividades promovidas pela Secretaria Municipal da Segurança Cidadã acontecem na segunda-feira (22), na Bebeteca do Compaz Dom Hélder Câmara, a partir das 10h.



A agenda da segunda também contempla uma roda de conversa educativa sobre amamentação com foco na conscientização e dúvidas sobre a importância e os benefícios da amamentação. A ação da Secretaria de Saúde será na Maternidade Professor Barros Lima, às 10h.

Terça-feira:

Na terça-feira (23), às 11h, a recém-inaugurada Biblioteca Dr. Joaquim Suassuna, na passarela do Pina, recebe a contação de histórias para a primeira infância, uma atividade lúdica de inserção do bebê no mundo da literatura. A ação será coordenada pela Secretaria Municipal da Segurança Cidadã.



No período da tarde, às 14h, uma oficina de contação de histórias com Mari Bigio, acontece no Laboratório Itinerante de Formação da Primeira Infância, no bairro da Várzea. A atividade será coordenada pela Secretaria de Educação, por meio da Secretaria Executiva da Primeira Infância.

Quarta-feira:

Já na quarta-feira (24), às 9h, sob a coordenação do gabinete da vice-prefeita, Isabella de Roldão, a Secretaria de Inovação Urbana realiza a pintura de um mural na Creche Escola do Pilar. Em seguida, às 14h, na Upinha Fernanda Wanderley, rodas de conversa sobre maternidade, paternidade e a construção do afeto familiar; diferentes configurações familiares e a importância da rede de apoio familiar; e construção do vínculo através da interação lúdica serão realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas.

Também na quarta-feira, no mesmo horário, no Tá Aprumado do Habitacional Campo de Vila, a Secretaria de Inovação Urbana promove uma tarde de ativação sensorial, com o objetivo de proporcionar às crianças uma nova experiência, através de atividades que estimulam os sentidos e a imaginação no espaço urbano.

Quinta-feira:

Para a quinta-feira (25), a Secretaria de Educação, por meio da Secretaria Executiva da Primeira Infância, preparou uma oficina para as famílias e responsáveis sobre a importância da vacinação para as crianças, na Creche Eduardo Campos, a partir das 7h. Às 8h, no Posto de Saúde da Família (PSF) de Apipucos, a Secretaria de Saúde do Recife promove uma roda de conversa sobre o uso de telas no desenvolvimento infantil e sugestões de atividades que possam promover este desenvolvimento.

Durante a tarde, também na quinta-feira, às 14h, na USF Chão de Estrelas, a Secretaria de Saúde do Recife ministra a atividade de arte gestacional com foco na pintura de barriga de gestantes.

Sexta-feira:

Na sexta-feira (26), às 8h30, na Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire, a Secretaria de Educação, por meio da Gerência de Alfabetização e Letramento, Educação Infantil e Anos Iniciais, promove o Seminário da Educação Infantil com o tema “As relações dos bebês e das crianças com a natureza: explorar como direito de aprendizagem”.



Na sequência, no Compaz Paulo Freire, às 9h30, o Procon Recife coordena a oficina Consumo Consciente: minha fruta favorita, que consiste em uma mesa expositiva de frutas que possibilita o estímulo dos cinco sentidos da criança, através das diferentes características das frutas, como nome, cor, textura e sabor. Encerrando a programação deste dia, a Secretaria de Segurança Cidadã organiza, às 16h, um piquenique literário na Praça da Lua, localizada ao lado da Biblioteca Doutor Joaquim Suassuna, na passarela do Pina.

Sábado:

No sábado (27), a partir das 9h, no edifício sede da Prefeitura do Recife, a Secretaria de Educação e o Promorar realizam a posse das crianças do Comitê das Crianças. O comitê tem o objetivo de promover a cidadania e participação social desde a infância; é um projeto piloto que sorteou 13 crianças da comunidade Dancing Days para debater as ações da gestão municipal para o seu território.

Domingo:

As atividades da 10ª Semana do Bebê do Recife serão encerradas no domingo (28). A programação contemplará os bairros de Boa Viagem e Setúbal, por meio das ações do Viva Recife nos Bairros, a partir das 13h, e o Marco Zero, no bairro do Recife, com apresentações artísticas no palco principal e atividades infantis.

Curso da primeira infância

Integrando a programação da edição comemorativa de dez anos da Semana do Bebê do Recife, a Secretaria de Educação, por meio da Secretaria Executiva da Primeira Infância, em parceria com a Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP) e a Fundação Van Leer, lança o curso “O desenvolvimento na primeira infância”.



O lançamento será no Seminário da Educação Infantil, na sexta-feira (26). O curso estará disponível para todos os profissionais que trabalham com a Primeira Infância na modalidade EaD, através da Unidade Virtual de Cursos à distância do Recife (UNIREC), com carga horária de 40h.

O curso tem como objetivo promover reflexões sobre a importância dos vínculos afetivos, cuidados e proteção; compartilhar conceitos sobre primeira infância, política pública e direitos; contribuir com informações da Neurociência e a relevância dos 1000 dias de vida; identificar práticas, desafios e cuidados necessários para o desenvolvimento pelo na primeira infância.

Semana do Bebê do Recife

Há dez anos, a Prefeitura do Recife, em uma parceria importante com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), promove a Semana do Bebê do Recife, que completa uma década de celebrações em 2024; priorizando essas políticas públicas e colocando a primeira infância como uma das maiores prioridades da gestão municipal.A programação completa da Semana do Bebê 2024 está disponível no site educ.rec.br/semanabebe/.

Veja também

guerra no oriente médio Explosões no Irã em possível ataque de represália de Israel