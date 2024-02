11 dias de folia? Carnaval 2025 será em data próxima ao feriado da Data Magna de Pernambuco

A- A+

O Carnaval 2024 mal acabou, mas os foliões mais ansiosos já estão fazendo as contas para a folia de 2025. E, para quem gosta de muitos dias de festa e folga prolongada, o próximo ano pode ser um prato cheio.

É que a Terça-Feira de Carnaval será em 4 de março, dois dias antes do feriado estadual da Data Magna de Pernambuco, que cai em 6 de março e em 2025 será na quinta-feira após a Quarta-Feira de Cinzas.

Ou seja, se a folia começar oficialmente no Recife e em Olinda na quinta-feira anterior, como ocorreu neste ano — que em 2025 será o dia 27 de fevereiro — o Carnaval (ou a folga prolongada) pode se estender por 11 dias.

Confira as datas

Dia 1) 27 de fevereiro: quinta-feira (abertura do Carnaval)

Dia 2) 28 de fevereiro: sexta-feira

Dia 3) 1º de março: Sábado de Zé Pereira

Dia 4) 2 de março: Domingo de Carnaval

Dia 5) 3 de março: Segunda-Feira de Carnaval

Dia 6) 4 de março: Terça-Feira Gorda

Dia 7) 5 de março: Quarta-Feira de Cinzas

Dia 8) 6 de março: quinta-feira (feriado da Data Magna de Pernambuco)

Dia 9) 7 de março: sexta-feira (possibilidade de emenda com o feriado)

Dia 10) 8 de março: sábado (possibilidade de emenda com o feriado)

Dia 11) 9 de março: domingo (possibilidade de emenda com o feriado)

Tradicionalmente, a data do Carnaval é definida a partir da data da Páscoa, no calendário litúrgico da Igreja Católica. A Páscoa é definida pelo calendário lunar e a Terça-Feira de Carnaval ocorre sempre 47 dias antes da Páscoa.

Como a Páscoa, por ser estabelecida a partir da contagem dos ciclos da lua, é uma data móvel, podendo variar do final de março ao início de abril, o Carnaval também varia, podendo ocorrer entre fevereiro e março.

