Histórico 117 anos do primeiro voo do 14-Bis: saiba curiosidades sobre o avião de Santos Dumont Considerado o pai da aviação, o brasileiro foi a primeira pessoa a levantar voo em um veículo mais pesado que o ar sem precisar de um objeto propulsor para decolar

Nesta segunda, dia 23 de outubro, é celebrado os 117 anos do primeiro voo do 14-Bis. Em 1906, o inventor brasileiro Alberto Santos Dumont foi a primeira pessoa a levantar voo, em Paris, em um veículo mais pesado que o ar sem precisar de um objeto propulsor para decolar.

O primeiro voo do 14-Bis aconteceu no campo de Bagatelle, região central de Paris, na França. Na época, a capital francesa era uma das principais cidades do mundo quando o assunto era inovação e desenvolvimento. Os jornais da época batizaram Santos Dumont como o "pai da aviação".

Porque o 14-Bis tem esse nome?

Antes da primeira decolagem autônoma do 14-Bis, o aeroplano voava acoplado ao balão dirigível número 14 de Santos Dumont. Por isso, o 14-Bis foi batizado com esse nome, fazendo uma referência ao balão de Santos Dumont e significava "14 de novo".

Quanto pesava o 14-Bis?

O 14-Bis era feito de madeira, bambu e seda japonesa nas asas. Por causa dessa matéria prima, o avião era leve: pesava cerca de 250 kg.

Outra obra famosa do aviador, o avião Demoiselle, que em francês pode significar senhorita ou libélula, pesava apenas cerca de 118 quilos e, segundo ele próprio, era oito vezes menor que o 14-Bis.

Como foi o primeiro voo?

O primeiro voo do 14-Bis durou o dobro da distância predeterminada: a 60 metros de distância e a dois metros de altura, num total de sete segundos.

Apesar do dia 23 de outubro ser considerado o primeiro voo do 14-Bis, o sucesso da inveção se deu mesmo no dia 12 de novembro. O avião voou por 220 metros durante quase 22 segundos sob os olhares do público e da Comissão Oficial do Aeroclube da França. Pelo voo, Santos Dumont recebeu 1.500 francos como premiação.

Onde está o 14-Bis atualmente?

Você pode pensar que o 14-Bis está conservado e guardado em um museu para visitação em algum lugar do mundo, mas o original não durou sequer um ano. Sim, todos os 14-Bis que você vê por aí são réplicas que reproduzem a invenção de Santos Dumont.

Em 14 abril de 1907, menos de seis meses depois do primeiro voo, o avião foi destruído em sua última decolagem. Dumont perdeu o controle e a estabilidade durante o voo e, sem conseguir reverter a situação, o avião se chocou contra o chão.

