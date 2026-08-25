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Saúde e tecnologia 11ª edição do MV Experience Forum acontece na próxima semana, em São Paulo O encontro espera reunir mais de 1.500 participantes nos dias 2 e 3 de setembro, no Transamerica Expo Center

Nos próximos dias 2 e 3 de setembro, MV Experience Forum (MEF) realiza sua 11ª edição no Transamerica Expo Center, na Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, em São Paulo.

Realizado bienalmente, o MEF é considerado o maior evento de inovação e tecnologia para a saúde do Brasil, o encontro espera reunir mais de 1.500 participantes, entre executivos, médicos, gestores e especialistas do setor. As inscrições já estão abertas no site do forum.

A programação de debates sobre as principais tendências de transformação digital na saúde contará com palestras de nomes como Alexandre Padilha, Ministro da Saúde, Angela Shippy, diretora Médica executiva sênior na AWS, Martha Gabriel, autora dos best-sellers Liderando o Futuro, Kim Abrahão, Secretário de Estado de Saúde do Espírito Santo, e Rasível dos Reis Santos Júnior, Secretário de Estado da Saúde de Goiás.

"Nosso compromisso com o MEF é conectar os principais tomadores de decisão com o que há de mais avançado em inovação e inteligência aplicada à saúde. Queremos provocar reflexões e apresentar soluções que gerem valor para hospitais, operadoras, profissionais e pacientes", afirma Paulo Magnus, CEO e fundador da MV.

Voltado a decisores, gestores, profissionais da saúde e especialistas em tecnologia e inovação, o evento terá como destaque temas como inteligência artificial, automação, medicina preditiva, interoperabilidade, cibersegurança e analytics.

Programação

A abertura oficial acontece às 09h do dia 2 de setembro. A programação começa com a palestra magna do fundador da MV, que abordará o tema "Conectar para cuidar: o verdadeiro sentido de uma Saúde de Portas Abertas".

A estrutura contará com três palcos simultâneos: o principal, chamado Plenária, e dois palcos temáticos, nomeados como Assistencial e Tecnologia.

Confira os destaques da programação do Palco Plenária:

Quarta-feira (2/09)

10h10 - Martha Gabriel, futurista e autora do best-seller Liderando o Futuro

Tema: tecnologia e a transformação de negócios impactam diretamente a saúde, destacando o papel fundamental do ser humano nesse novo cenário

14h25 - Rasivel Santos - Secretário de Estado da Saúde de Goiás

Tema: Toda decisão importa: por que o Command Center está redefinindo a gestão em saúde

Kim Abrahão, Secretário de Estado de Saúde do Espírito Santo

Tema: Saúde na palma da mão: o poder da tecnologia a serviço do paciente

17h20 - Dra. Angela Shippy, Diretora Médica Executiva Sênior na AWS

Tema: The Future of Healthcare is Now (“O Futuro da Assistência Médica é Agora”)

Quinta-feira (3/09)

09h - Alexandre Padilha, Ministro da Saúde

Tema: inovação e tecnologia transformando a saúde no Brasil

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