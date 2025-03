Pernambuco: 11º boletim Epidemiológico das Arboviroses indica redução dos casos de dengue

A- A+

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), houve uma redução de 73,5% dos casos de dengue com relação ao mesmo período de 2024 no Estado.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (19), no 11º Boletim Epidemiológico das Arboviroses, referente às semanas epidemiológicas de 29/12/2024 a 15/03/2025.

O levantamento aponta 5.703 casos notificados de dengue, que representam uma diminuição de 73,5% em comparação aos casos registrados no mesmo período no ano anterior.

A secretaria destaca que houve uma atualização na metodologia, que substituiu a análise comparativa dos casos prováveis pelas notificações, para evidenciar a diferença entre os anos.

Casos prováveis de arboviroses

O desempenho do número de casos prováveis de arboviroses é influenciado por contextos distintos nas semanas analisadas. Esses casos são compostos pelos confirmados, além dos ainda não investigados, excluindo-se os descartados.

Em 2025, o número de casos descartados é ainda muito pequeno, já que o período de investigação é de, no máximo, 90 dias. Em contrapartida, o mesmo período de 2024 teve as investigações concluídas, com um grande volume de casos descartados.



Os casos de arboviroses notificados refletem o registro feito pelos profissionais de saúde, independentemente da situação de confirmação, descarte ou investigação. Esse número é mais preciso para compreender o volume de casos inicialmente considerados suspeitos.

Notificação e casos confirmados

A notificação ocorre quando a pessoa apresenta pelo menos três dos sintomas exigidos para as arboviroses (febre e mais dois sintomas), gerando o registro. O indicador dos casos notificados é menos suscetível a essas diferenças de contexto entre os anos.



Até o momento, foram confirmados 886 casos de dengue em Pernambuco, sendo sete casos graves e 11 óbitos em investigação para arboviroses.

A investigação dos óbitos é conduzida inicialmente pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de residência do óbito e, posteriormente, é encaminhada para um comitê técnico, composto por diversos profissionais, que avaliam a causa da morte.

Os casos prováveis continuam sendo apresentados no boletim para consulta. O boletim desta semana também revela que 130 municípios pernambucanos têm baixa incidência de casos de dengue, 14 localidades apresentam incidência média e seis apresentam alta incidência.



Outras arboviroses

No Boletim 11, também foram notificados 849 casos de Chikungunya, com 123 confirmações. Para o Zika, foram registrados 112 casos notificados, mas nenhuma confirmação.

