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SAÚDE 11° Onco in Rio começa nesta sexta (27) e debate avanços tecnológicos na área O uso da inteligência artificial na terapia celular e radioterapia e os avanços na cirurgia robótica são os destaques da edição

Começa nesta sexta-feira (27) a 11ª edição do Congresso Internacional Oncologia D’Or - Onco in Rio. Considerado o maior congresso da área no país, o evento acontece no Centro de Convenções do Hotel Windsor Oceânico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e promove o encontro das maiores referências em oncologia do Brasil e do mundo.

Nesta edição, que segue até o sábado (28), o encontro traz entre os destaques o uso da inteligência artificial, em especial na terapia celular e radioterapia, e os avanços na cirurgia robótica.

Com mais de 12 mil inscritos, número que superou o recorde de 11 mil do ano passado, o congresso promove, além dos debates, oficinas para atualização multidisciplinar, discussões de casos clínicos, apresentação de cases e transmissões de cirurgias ao vivo por videoconferência para argumentação dos presentes.

Referências

Este ano, entre 44 palestrantes do Nordeste do Brasil, seis são de Pernambuco: Candice Amorim Araújo de Lima Santos, Artur Felipe Costa Amorim, Roberto Borges Bezerra, Matheus Menezes Gomes, Reijane Assis e Jurema Telles de Oliveira Lima Sales.

Outro destaque desta edição é o painel de pesquisa clínica. No ano passado, a Oncologia D’Or fechou parceria com a Next Oncology para promover inovações no tratamento do câncer, com a realização de testes clínicos de fase 1 de potenciais agentes anticancerígenos.

Leandro Reis, vice-presidente executivo da Rede D’Or; Vinicius Rocha, CEO da Oncologia D’Or; Paulo Hoff, presidente da Oncologia D’Or; Jorge Moll, presidente do Conselho de Administração da Rede D’Or; Fernanda Tovar-Moll, presidente do IDOR; ; Rodrigo Gavina, CEO dos Hospitais da Rede D’Or | Foto: Divulgação





*A jornalista viajou a convite da Rede D’Or

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