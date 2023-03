1,2 milhão de testes de Covid vencidos: Ministério da Saúde culpa gestão Bolsonaro

A- A+

O Ministério da Saúde informou que 1,2 milhões de testes de Covid-19 do tipo RT-PCR, avaliados em R$ 42,7 milhões, venceram neste mês. O governo federal atribuiu o desperdício à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, a pasta classificou como "inadmissível" a perda de insumos e classificou como "descaso" da administração anterior.

As informações foram noticiadas pela "Folha de S. Paulo" e confirmadas pelo GLOBO.

Ainda durante a transição, foram feitos diversos pedidos de informação sobre o estoque e validade de insumos, todos eles negados. Ao assumir, a atual gestão da pasta se deparou com os quantitativos em estoque sem tempo hábil para distribuição e uso, ou sem demanda no estados, afirmou a pasta em nota.

Atualmente, o Brasil acumula quase 700 mil mortes por Covid-19. A ineficiência da estratégia de testagem colocada em prática pelo Ministério da Saúde durante o governo anterior foi alvo de duras críticas durante a pandemia. O ex-ministro Marcelo Queiroga assumiu com a promessa de colocar em prática um plano de testagem em massa, mas a proposta não foi efetivamente implementada.

A atual gestão do Ministério da Saúde considera inadmissível o desperdício de insumos fundamentais à prestação de serviços públicos à população brasileira. A perda de insumos demonstra o descaso da gestão anterior, diz a nota da pasta.

Durante a transição, em novembro e dezembro do ano passado, a equipe do governo de Luiz Inácio Lula da Silva alertou sobre a gestão dos estoques do Ministério da Saúde. Na época, O GLOBO mostrou que havia um passivo de vacinas que venceriam no início de 2023, cujo prejuízo total calculado girava em torno de R$ 2 bilhões. Na ocasião, o grupo de saúde da equipe de transição travou uma queda de braço com o governo de Jair Bolsonaro para obter acesso aos dados sobre estoques.

No início do mês, a pasta divulgou o dado exato: 39 milhões de vacinas venceram de 2021 até os primeiros meses de 2023, ocasionando um desperdício de R$ 2 bilhões. Segundo a conta da nova gestão, 2 milhões de vacina venceram em 2021, 10 milhões em 2022 e 27 milhões em 2023 até o dia 28 de fevereiro.

Esperamos esclarecer em detalhes o quadro, em particular de estoques, prazos de vencimento e as medidas adotadas para aquisição de insumos para 2023, afirmou ao GLOBO na época o ex-ministro da saúde e membro da equipe de transição Arthur Chioro.

