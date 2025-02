A- A+

SAÚDE 12 perguntas para fazer a si mesmo sobre a saúde do cérebro Orientações do que é preciso questionar e mudar para evitar problemas neurológicos foram publicadas na revista científica Neurology

A saúde do cérebro da população mundial tem gerado preocupação entre os especialistas nas últimas décadas. No mundo, cerca de 43% das pessoas no planeta são afetadas em alguma medida por transtornos neurológicos, segundo o levantamento mais recente do Global Burden of Disease (GMB).

Dessa forma, manter uma rotina saudável levando em consideração os possíveis problemas a longo prazo que podem afetar o cérebro, como a demência, incluindo o Alzheimer, é crucial. Mas, essa inclusão de novos hábitos pode se tornar possível com a ajuda de um profissional da saúde.

Por isso, em um novo artigo publicado na revista científica Neurology (encabeçada pela Academia Americana de Neurologia), neurologistas indicam 12 perguntas que as pessoas devem se fazer e tendo as respostas, levá-las até um médico, por serem determinantes para a saúde cerebral.





Sono

A primeira delas é: você consegue dormir o suficiente para se sentir descansado?

Humor e saúde mental

Você tem preocupações sobre seu humor, ansiedade ou estresse? Você sente isolamento social ou solidão?

Alimentos, dieta e suplementos

Você tem dúvidas sobre como ingerir alimentos suficientes ou saudáveis o suficiente ou sobre suplementos ou vitaminas?

Exercício

Você encontra maneiras de incluir exercícios físicos em sua rotina?

Interações sociais de apoio

Você tem contato regular com amigos próximos ou familiares e recebe apoio suficiente das pessoas?

Traumas ou lesões

Você usa cinto de segurança quando anda de carro e utiliza capacete quanto anda de moto?

Pressão arterial

Você teve problemas com pressão alta em casa ou em consultas médicas, ou tem alguma dúvida sobre o tratamento da pressão arterial ou sobre a obtenção de um medidor de pressão arterial em casa?

Riscos, fatores genéticos e metabólicos

Você tem problemas para controlar o açúcar no sangue ou o colesterol? Há alguma doença neurológica na sua família?

Acessibilidade e adesão

Você tem algum problema com o custo dos seus medicamentos?

Vacinação

Você está atualizado sobre as vacinas e tem informações suficientes sobre elas?

Exposições negativas

Você fuma, toma mais de um ou dois drinques por dia ou usa medicamentos sem receita? Você bebe água de poço ou mora em uma área com poluição conhecida do ar ou da água?

Determinantes sociais da saúde

Você tem preocupações sobre moradia, transporte, acesso a cuidados e seguro médico ou sua segurança física ou emocional?

"Nosso artigo mostra que há muitas maneiras de melhorar a saúde cerebral individualmente. Resolver melhorar sua saúde cerebral no ano novo é um ótimo começo”, afirma a autora Linda M. Selwa, da Universidade de Michigan em Ann Arbor e membro da Academia Americana de Neurologia.

