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Crime EUA: mais de 100 mil lotes de Gatorade são recolhidos após identificação de corantes não informados Recall voluntário envolve quatro versões da bebida distribuídas em mais de 20 estados americanos

Mais de 122 mil lotes de Gatorade estão sendo retirados voluntariamente do mercado nos Estados Unidos após a identificação de corantes alimentares que não apareciam na rotulagem das bebidas. O recolhimento envolve quatro versões do produto: Gatorade Lemon Lime, Gatorade Lemon Lime Zero, Gatorade Orange e Gatorade Orange Zero. A Gatorade pertence à PepsiCo.

Os produtos afetados são vendidos em garrafas de cerca de 828 mililitros e correspondem a lotes com datas de abril, maio e junho de 2027. As bebidas foram distribuídas em mais de duas dezenas de estados americanos.

O recall começou em 25 de setembro de 2026. Em 2 de outubro, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) classificou o recolhimento como Classe II.

Corantes não estavam declarados na embalagem

As bebidas recolhidas continham Yellow No. 6 e/ou Yellow No. 5, mas os corantes não estavam declarados nas embalagens dos lotes afetados. A questão identificada pela FDA está relacionada à rotulagem e à composição informada ao consumidor.

A agência informa que aditivos usados para dar cor são comuns em alimentos e bebidas processados. Eles podem ser utilizados para colorir produtos originalmente sem coloração, intensificar uma cor existente ou manter uma aparência uniforme diante de fatores como exposição ao ar, à luz, à umidade e a mudanças de temperatura.

A FDA disponibiliza a relação completa dos lotes e dos estados atingidos pelo recolhimento.

De acordo com a FDA, os corantes envolvidos podem estar associados a erupção cutânea leve ou a asma de origem alérgica. Essas reações são incomuns na população em geral e aparecem com maior frequência entre pessoas que apresentam reações alérgicas à aspirina.

O recolhimento de Classe II é usado pela FDA para situações em que o consumo ou a exposição ao produto pode provocar efeitos negativos temporários ou reversíveis com tratamento médico, ou quando a possibilidade de consequências graves é considerada remota.

A classificação, portanto, não significa que a agência tenha identificado um risco grave provável para todos os consumidores. Também não há informação sobre quantas pessoas apresentaram algum problema de saúde relacionado aos lotes recolhidos.

A emissora americana ABC News procurou a empresa para obter um posicionamento sobre o recolhimento, mas uma resposta da companhia não aparece nas informações disponíveis.

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