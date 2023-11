A- A+

Doação 13º Edição do Samu solidário começa a receber doações Doações de brinquedos e alimentos até o dia 30 de novembro e são entregues na sede do SAMU no bairro da Boa Vista

Em 2023, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) promove a 13ª edição do Samu Solidário. No dia 12 de dezembro, às 9h, brinquedos novos ou em bom estado de conservação e alimentos não-perecíveis serão entregues no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena, beneficiando 11 instituições voltadas para crianças e jovens do Recife.

Como em edições anteriores, à exceção do período de pandemia, o Papai Noel chegará ao Compaz no helicóptero utilizado para resgates aeromédicos.





Para que a festa aconteça, o Samu Metropolitano conta com a solidariedade e a colaboração de todos na doação de brinquedos e alimentos.

“Nossa meta é reunir 1.600 brinquedos, de modo a tornar mais feliz o Natal das crianças assistidas por essas instituições. A nossa interação com elas e a realização de um momento especial de fraternidade e confraternização significam muito para todos nós”, diz o coordenador do Samu Metropolitano, Leonardo Gomes.

As doações já podem ser entregues no anexo sede do Samu Metropolitano do Recife, na Avenida Manoel Borba, 934, Boa Vista. A coleta vai até o dia 30 de novembro, nos turnos da manhã e tarde. Informações pelo fone (81) 3355-7450.

