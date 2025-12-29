A- A+

Fé 165ª Levada, Buscada e Festa de São Gonçalo do Amarante movimenta Litoral Norte de Pernambuco Evento conta com 15 dias de programação, reunindo novenas, celebrações eucarísticas, procissões e uma ampla programação cultural

A 165ª Levada, Buscada e Festa de São Gonçalo do Amarante, um dos mais tradicionais eventos religiosos e culturais do estado, acontece na cidade de Itapissuma, no Litoral Norte de Pernambuco, entre os dias 28 de dezembro de 2025 e 11 de janeiro de 2026.

A festividade é promovida pela Paróquia São Gonçalo do Amarante, localizada na Rua Manoel Lourenço, nº 188, Centro, e reúne fé, cultura, história e devoção popular ao padroeiro do município.

Ao longo de 15 dias de programação, a festa será guiada pelo tema proposto pelo pároco padre Neto Feitosa: “Seguindo São Gonçalo, promovamos a paz, a justiça e a fraternidade”. A proposta convida fiéis e visitantes a refletirem sobre valores cristãos fundamentais, inspirados na vida e no testemunho de São Gonçalo do Amarante.

Novenário, Buscada e Solenidade do Padroeiro:

Entre os dias 02 e 11 de janeiro, acontece o Novenário de São Gonçalo do Amarante, com a realização da novena, celebrações eucarísticas, procissões e uma ampla programação cultural, que integra o Festival do Padroeiro, reunindo artistas locais e regionais. Um dos pontos altos da festividade acontece no dia 04 de janeiro, quando o litoral norte de Pernambuco celebra a tradicional Buscada de São Gonçalo do Amarante.

O evento mobiliza milhares de fiéis, romeiros, pescadores e turistas de diversas regiões do estado e do Brasil, sendo reconhecido como a 3ª maior procissão fluvial do país. O cortejo marítimo, marcado por embarcações ornamentadas, cânticos religiosos e expressões culturais, reafirma a força da religiosidade popular e da identidade cultural pernambucana.



Já no dia 10 de janeiro, data em que a Igreja Católica celebra São Gonçalo do Amarante, a paróquia prepara uma programação especial, com atividades religiosas realizadas na Igreja Matriz de São Gonçalo, situada na Praça Padre Joseph Servat, conhecida popularmente como Pátio de São Gonçalo, no centro de Itapissuma.

Levada, Buscada e Festa:

A Levada marca a saída da imagem do padroeiro rumo à Ilha de Itamaracá, em memória da tradição que remonta ao encontro da imagem de São Gonçalo às margens do Canal de Santa Cruz. O episódio deu origem às romarias e peditórios realizados pela Irmandade de São Gonçalo, que percorria comunidades arrecadando recursos para a construção da igreja dedicada ao santo, levando bênçãos, orações, cânticos e a tradicional Dança de São Gonçalo.

A Buscada ocorre no domingo seguinte, quando a imagem retorna em um grandioso cortejo marítimo, formado por centenas de embarcações — jangadas, barcos pesqueiros e lanchas — todas ornamentadas com flores, bandeiras e bandeirolas. Durante o percurso, bandas executam músicas sacras, entre elas a centenária Sociedade Musical 1º de Maio, enquanto os fiéis acompanham o trajeto em terra, entoando o hino de São Gonçalo e a tradicional Ciranda da Buscada.

O Novenário e a Festa acontecem entre a segunda sexta-feira e o terceiro domingo de janeiro, reunindo a comunidade católica e toda a cidade em momentos de fé, celebração, cultura e convivência familiar, com missas, novenas, procissões, apresentações musicais e atividades socioculturais.

História e devoção a São Gonçalo do Amarante:

São Gonçalo do Amarante nasceu no final do século XII, em Tagilde, distrito de Braga, Portugal. Sacerdote, peregrino e eremita, dedicou grande parte de sua vida à evangelização e à oração. É popularmente conhecido como “santo casamenteiro”, devido à tradição portuguesa que associa sua intercessão a casamentos felizes. Faleceu em 10 de janeiro de 1259, data que marca sua celebração litúrgica.

Evento da Levada, Buscada e Festa de São Gonçalo do Amarante em 1949 - Foto: Marcel Gautherot

Em Pernambuco, a devoção ao santo é herança da colonização portuguesa. A Paróquia São Gonçalo do Amarante de Itapissuma foi criada em 1984, pelo então arcebispo Dom Hélder Câmara, e tem origem na primeira capela erguida no município no século XVII pelo Padre Camilo de Mendonça. Trata-se da única paróquia da Arquidiocese de Olinda e Recife dedicada a São Gonçalo do Amarante, santo protetor dos ossos e amplamente venerado pela população.

