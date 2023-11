17ª Caminhada dos Terreiros ocorre nesta quarta-feira (1°); veja o esquema de trânsito

A- A+

A Caminhada dos Terreiros de Pernambuco chega a sua 17ª edição nesta quarta-feira (1°), abrindo o Mês da Consciência Negra. Reunindo praticantes de religiões de matriz africana, a celebração terá concentração no Marco Zero, no bairro do Recife, às 14h.

Neste ano, o cortejo apresenta o lema “Contra a Discriminação Religiosa e o Racismo”. Essa temática tem sido central para a caminhada desde o seu surgimento, em 2007, quando centenas de terreiros passaram a ser organizar em torno de um evento que expressasse a luta do povo negro.



Tradicionalmente, a caminhada percorre as ruas do Centro do Recife, até chegar ao Pátio de São Pedro, no bairro de São José. O evento é organizado pela Rede de Articulação da Caminhada dos Terreiros de Pernambuco (Rede ACTP) e, nesta edição, homenageiam as nações de maracatu de baque virado.



Trânsito

Durante a Caminhada dos Terreiros, motoristas e pedestres precisam ficar atentos ao esquema especial de trânsito montado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). Bloqueios itinerantes serão feitos e desfeitos no local, com a presença de agentes e orientadores, de acordo com a passagem do público.

O percurso previsto pelo cortejo contempla as avenidas Marquês de Olinda, Martins de Barros, Praça da República, Rua do Sol, Avenida Guararapes e Avenida Dantas Barreto. A previsão de término é às 20h.



