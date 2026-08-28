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Lazer 17ª edição do Vem Passarinhar Recife volta ao Parque Urbano da Macaxeira Atividade acontece neste domingo (30), a partir das 7h e convida pessoas de todas as idades a conhecerem mais de perto as aves que vivem na cidade

O Parque da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, será ponto de encontro para quem deseja conhecer mais de perto as aves que vivem na capital pernambucana. Neste domingo (30), a partir das 7h, o espaço recebe a 17ª edição do Vem Passarinhar Recife, projeto que promove atividades gratuitas de observação de aves em áreas verdes da cidade.

A programação é aberta ao público e não exige experiência anterior. Durante aproximadamente duas horas, os participantes percorrem o parque acompanhados por observadores de aves e podem utilizar equipamentos como binóculos e luneta para identificar as espécies encontradas pelo caminho.

Esta será a segunda vez que o Vem Passarinhar Recife realiza uma atividade no Parque da Macaxeira. Desde a criação do projeto, centenas de pessoas já participaram das passarinhadas realizadas em diferentes áreas verdes da capital pernambucana. A proposta é utilizar a observação das aves como uma forma de aproximar a população da biodiversidade presente no próprio ambiente urbano.

“Observar as aves que vivem ao nosso redor é também uma porta de entrada para uma relação mais próxima com a natureza. Quando aprendemos a reconhecer as espécies, seus comportamentos e os ambientes de que dependem, passamos a compreender melhor a importância de cuidar das áreas verdes e de toda a biodiversidade urbana”, diz Ludmila Portela, coordenadora da Aviva Ecoatividades, responsável pela realização do Vem Passarinhar Recife.

O Parque da Macaxeira possui 83 espécies de aves registradas no eBird, plataforma de ciência cidadã desenvolvida pelo Laboratório de Ornitologia da Universidade Cornell. A ferramenta reúne registros enviados por observadores de diferentes partes do mundo e transforma as informações coletadas em dados que podem contribuir para pesquisas e ações de conservação.

Entre as aves já identificadas no parque estão jandaia-verdadeira, galo-de-campina, ariramba-de-cauda-ruiva, saíra-amarela, beija-flor-tesoura, martim-pescador-grande, gavião-carijó, gavião-de-cauda-curta, pica-pau-verde-barrado e papagaio-verdadeiro. A lista de espécies encontradas pode variar a cada passarinhada, de acordo com fatores como horário, condições ambientais e movimentação das próprias aves.

A atividade é voltada para pessoas de diferentes faixas etárias, de crianças a idosos, desde que tenham mobilidade para acompanhar o percurso pelo parque. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do formulário disponível na bio do Instagram @vempassarinhar_pe.

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