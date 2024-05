A- A+

Papua-Nova Guiné '"18 familiares soterrados": moradora de vilarejo destruído por deslizamento relata impotência Vilarejo de Yambali, na encosta de uma colina na província de Enga, foi arrasado quando parte do Monte Mongalo desabou

Quase dois dias após o gigante deslizamento de terra que destruiu um vilarejo na Papua-Nova Guiné e deixou mais de 2 mil soterrados, moradores da região ainda se dão conta de tudo que perderam sob as toneladas de destroços. Os socorristas têm enfrentado dificuldades para chegar à região remota de um dos países mais pobres da Ásia.

— Tenho 18 membros da minha família enterrados sob os escombros e o solo em que estou pisando, e muito mais membros da família na vila que não consigo contar. Sou proprietária desta terra... mas não consigo recuperar os corpos, então estou aqui parada, impotente — disse Evit Kambu em entrevista à agência Reuters.

O vilarejo de Yambali, na encosta de uma colina na província de Enga, foi arrasado quando parte do Monte Mongalo desabou na manhã de sexta-feira (24), sepultando várias casas e as pessoas que dormiam no momento da tragédia.

Apenas seis corpos foram recuperados desde o deslizamento de terra na sexta-feira, e a ONU disse que o número de mortes deve mudar, já que os esforços de resgate devem continuar por dias. Segundo o centro nacional de gestão de catástrofes, a principal rodovia que leva à mina de Porgera estava "completamente bloqueada".

Entre os encontrados, estão o casal Johnson e Jacklyn Yandam, que se disseram muito gratos e descreveram seu resgate "como um milagre".

— Agradecemos a Deus por salvar nossas vidas naquele momento. Estávamos certos de que íamos morrer, mas as grandes pedras não nos esmagaram — disse Jacklyn. — É realmente difícil explicar, pois ficamos presos por quase oito horas, e então fomos resgatados. Acreditamos que fomos salvos por um propósito.

No domingo, a ONU divulgou uma estimativa de 670 mortos no deslizamento de terra, mas rapidamente o número cresceu.

"O deslizamento sepultou mais de 2 mil pessoas vivas e provocou uma grande destruição", afirmou o centro nacional de gestão de catástrofes em um documento enviado ao escritório da ONU na capital, Port Moresby.

Miok Michael, um líder comunitário local, disse à CNN que é provável que haja poucos sobreviventes. — As pessoas estão se reunindo e lamentando", disse ele. "As pessoas estão cavando desde o primeiro dia, mas não conseguem localizar os corpos, pois estão cobertos por grandes rochas. Apenas máquinas resolverão.

Os socorristas trabalham em condições difíceis, e pedras continuam caindo e movimentando o solo na região. Segundo a ONU, quase 250 casas na área foram esvaziadas por precaução. As autoridades aguardavam a chegada de equipamentos pesados e escavadeiras no domingo, mas o envio foi adiado devido à violência tribal na única rodovia que não foi bloqueada pelo desastre.

Papua-Nova Guiné registrou vários terremotos, inundações e deslizamentos de terra desde o início do ano.

Veja também

