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QUALIFICAÇÃO

18ª edição do Mundo Senai tem início nesta quinta-feira (5)

Evento gratuito contará com oficinas, palestras e participação de empresas parceiras em dez unidades da instituição no estado

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A 18ª edição do Mundo SENAI terá início no próximo dia 5 de novembroA 18ª edição do Mundo SENAI terá início no próximo dia 5 de novembro - Foto: Sistema FIEPE/Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Pernambuco realiza, nos dias 5 e 6 de novembro, a 18ª edição do Mundo Senai.

As atividades serão distribuídas pelas dez unidades da instituição no estado, com entrada gratuita e atividades voltadas a estudantes, profissionais e à comunidade.

As inscrições devem ser feitas diretamente nos sites regionais do Senai de cada estado. Em Pernambuco, os interessados podem consultar as informações no site oficial do Senai-PE.

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Programação
Uma das novidades deste ano será a participação de empresas parceiras dentro das escolas, por meio do conceito “Indústria no Senai”. A proposta é aproximar os visitantes do cotidiano do setor produtivo, com demonstrações de processos industriais, apresentação de tecnologias e contato com representantes das empresas.

Durante os dois dias, o público também poderá participar de oficinas, palestras, visitas aos laboratórios e orientações profissionais. A programação inclui ainda a exposição de projetos desenvolvidos pelos estudantes da instituição.

As atividades abordarão diferentes áreas da indústria e permitirão aos participantes conhecer as competências exigidas pelo mercado de trabalho, além das possibilidades de formação profissional oferecidas pelo Senai.

Na edição anterior, realizada em Pernambuco, o evento reuniu mais de cem atividades nas dez unidades do estado, com ações nas áreas de automação, elétrica, eletrônica, desenvolvimento de sistemas e indústria 4.0.

O Mundo Senai ocorre simultaneamente em diferentes estados brasileiros. As programações podem variar de acordo com o estado e serão disponibilizadas no site de cada unidade.

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