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DIVERSIDADE 18ª Parada da Diversidade do Recife será realizada no bairro de Dois Unidos neste domingo (20) Evento terá início às 14h, no antigo Terminal de Ônibus de Dois Unidos, e deve reunir cerca de 50 mil pessoas

A 18ª Parada da Diversidade do Recife acontece na tarde deste domingo (20), às 14h, no entorno do antigo Terminal de Ônibus de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife.

Organizado pelo Grupo de Cidadania Homossexual de Pernambuco (GCHP), o evento pretende reunir milhares de pessoas para celebrar a diversidade, promover a inclusão e fortalecer a luta por respeito, igualdade e cidadania.

Com o tema “Amanhã, não nos será roubado”, a Parada faz parte do calendário cultural e social da cidade, reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Recife.

A programação pretende reunir pessoas de diferentes localidades em um espaço de visibilidade e valorização da comunidade LGBT+.

A edição deste ano contará com atrações da música local, artistas LGBT+ e convidados especiais. Entre os nomes confirmados estão Bateu a Kimica, Tereza Cristina, Garota Assanhada, Tributo à Banda Torpedo, Isa Falcão, Adrielle Matias, Danilo Swing do Amor, Nossa Badalação e MC Gato.

De acordo com a organização, o evento terá uma programação especial e um novo formato em 2026, com a proposta de ampliar a organização, a participação do público e as possibilidades de diversão durante o evento.

A expectativa é repetir o público aproximado de 50 mil pessoas registrado em edições anteriores.

História

O movimento é organizado pelo GCHP e foi idealizado em 2009, ano em que ocorreu a primeira edição da Parada em Dois Unidos.

Desde então, o evento passou a reunir um público crescente e se consolidou como espaço de visibilidade e valorização da comunidade LGBT+.

Além da programação cultural, a realização contará com o apoio da CTTU, Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu, Secretaria de Saúde, GTA e Controle Urbano.

Conforme o documento, a atuação dos órgãos tem como finalidade contribuir para a segurança, a organização e o bem-estar dos participantes.

A Parada da Diversidade é apresentada pela organização como um momento de celebração, resistência, luta e conquista, além de um espaço para a livre expressão e a defesa do direito de viver com respeito, dignidade e igualdade.

Serviço:

18ª Parada da Diversidade do Recife

Local: Antigo Terminal de Ônibus de Dois Unidos

Data: Domingo, 20 de setembro

Horário: A partir das 14h

Endereço: Rua João Cavalcanti Petribú, s/n - Dois Unidos, Recife

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