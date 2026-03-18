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Notícias 19 de março: iniciativa da São Braz transforma tradição nordestina no Dia Mundial do Cuscuz Data criada há cerca de uma década ganhou força nacional e consolidou o cuscuz como símbolo cultural e afetivo do Nordeste

O que nasceu de uma tradição popular nordestina ganhou forma, estratégia e alcance nacional a partir de uma iniciativa da São Braz. Há cerca de 10 anos, a marca, em parceria com a Aporte Comunicação, instituiu o 19 de março como o Dia Mundial do Cuscuz — uma data que hoje mobiliza consumidores, empresas e a mídia em todo o país.

Angelo de Mello - Diretor presidente da Aporte Comunicação / Foto: Armando Artoni

A escolha do dia está diretamente ligada à cultura e à religiosidade do Nordeste. Em 19 de março é celebrado o Dia de São José, figura central na crença popular. Segundo a tradição, a chuva nessa data é sinal de um bom inverno, o que indica uma colheita farta de milho no período junino — base do cuscuz e elemento essencial na alimentação regional.

Foi a partir desse simbolismo que a São Braz decidiu transformar a data em um marco oficial de valorização do cuscuz. A proposta rapidamente ganhou adesão, ultrapassou os limites regionais e passou a ser incorporada por diversas marcas e veículos de comunicação, consolidando o 19 de março no calendário gastronômico e afetivo do país.

Produzido a partir do flocão de milho, o cuscuz é mais do que um alimento: é um dos principais ícones da identidade nordestina. Presente em diferentes refeições ao longo do dia, o prato se destaca pela versatilidade e pela capacidade de reunir diferentes gerações em torno da mesa, com combinações que vão do simples ao mais elaborado.

Com o passar dos anos, a data criada pela São Braz ganhou dimensão espontânea e passou a ser celebrada inclusive por grandes emissoras, como a TV Globo, reforçando o alcance e a relevância da iniciativa.

Ao transformar uma tradição cultural em um movimento reconhecido nacionalmente, a São Braz contribuiu para fortalecer o valor simbólico do cuscuz, que segue como expressão viva da cultura nordestina — unindo fé, alimento e identidade em uma celebração que, a cada ano, ganha novos espaços e públicos.

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