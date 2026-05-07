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DEFESA Violência contra a mulher: veja como denunciar agressões sem falar ao telefone pelo "197 Mulher" Recurso lançado recentemente combate violência de gênero

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O ciclo da violência contra a mulher não se resume ao empurrão ou espancamento, que por si só são atos cruéis e que podem resultar em morte. Os atos se iniciam muito antes dos danos físicos, quando o agressor dá os primeiros sinais, através do controle da vestimenta, isolamento social, monitoramento, gaslighting (manipulação) ou humilhação pública.

Confira um bate-papo sobre violência contra a mulher

Sem perceber, ela passa por controle financeiro, destruição de bens ou coerção sexual, com forte risco de se tornar vítima de agressões físicas e até mesmo de feminicídio, que é quando mulheres são mortas por, simplesmente, serem mulheres. No Brasil, desde 2024, passou a ser um crime autônomo, deixando de ser ‘apenas’ uma qualificadora do homicídio.

Entre as possibilidades disponibilizadas pelo governo para proteção à mulher, está o ‘197 Mulher’. Essa ferramenta foi lançada em março último e facilita o acesso a serviços policiais, sem precisar necessariamente do uso do telefone para pedir ajuda.

Interface do site-aplicativo é simples e de fácil navegação | Foto: Reprodução/197 Mulher

Nela, é possível solicitar medidas protetivas que passam a valer em até quatro horas, além de ter acesso à orientações policiais sem a necessidade de comparecer à uma delegacia. Basta acessar o 197mulher.pe.gov.br.

Serviços disponíveis no ‘197 Mulher’

Solicitar medidas protetivas de urgência, com o ‘Chat 197’;

Encaminhar documentos, fotos e vídeos;

Mapa da rede de atendimento (ver todos os equipamentos de atendimento à mulher);

‘Protege Mulher’ (serviço de acolhimento, registro de relatos e orientação sobre proteção e apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade).

Sinais de um relacionamento abusivo

Bruna Falcão considera que o desconforto e a desconfiança podem ser a chave que leva ao despertamento para que as vítimas denunciem os agressores. Ela elenca, em entrevista à Folha, diversos sinais de violência contra a mulher.

“É difícil de a gente elencar os muitos sinais, mas, por exemplo, o agressor pode exigir que a mulher mostre o celular ou computador, controle as pessoas que ela sai, define com quem pode se relacionar, controla a roupa e corte de cabelo, define se ela vai ou não trabalhar naquele determinado local”, cita

Delegada Bruna Falcão, gestora do DPMUL | Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

“São formas de violências aliadas a outros exemplos e formas de controle da outra pessoa, deixando de reconhecê-la como sujeita autônoma de direitos e assumindo o controle da vida dela. São indicativos de que o relacionamento pode carregar violência”, indica a delegada.

Facilidade

O site-plataforma possui interface simples, intuitiva e amigável. Pode ser acessado de qualquer navegador eletrônico de internet, sem precisar da instalação de aplicativos. Possui um chat que orienta o preenchimento das informações e facilita o acesso aos serviços disponíveis, citados acima.

A intenção maior é superar os principais obstáculos que impedem muitas vítimas de buscar ajuda, como a distância geográfica das delegacias, dificuldades de locomoção e o medo de serem vistas naquele estabelecimento comercial pelos agressores.

“O ‘197 Mulher’ representa um avanço concreto na forma como o estado se aproxima das vítimas de violência. Sabemos que muitas mulheres encontram barreiras reais para chegar até uma delegacia, seja pelo medo, pela distância ou pelo controle exercido pelo agressor. Com essa ferramenta, conseguimos levar o atendimento policial até elas, de forma sigilosa, ágil e humanizada. É a tecnologia a serviço da proteção de vidas”, complementa Bruna.

Ouça o podcast

Ouça ‘Maria da Vila Matilde’, de Elza Soares, contra a violência de gênero

Dados de feminicídio em Pernambuco

Até abril de 2026, Pernambuco já registrou 24 ocorrências de feminicídio, segundo dados disponibilizados pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE). Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, lidera o ranking com quatro casos.

Camaragibe e Recife aparecem empatados com dois assassinatos de mulheres. Araçoiaba, Belém de São Francisco, Bonito, Camocim de São Félix, Condado, Garanhuns e Goiana registraram um caso, cada. Em 2025, o estado teve 89 feminicídios. 15 deles foram no Recife.

Ranking de feminicídios nos últimos cinco anos em Pernambuco

2025: 89 casos;

2024: 78 casos;

2023: 83 casos;

2022: 72 casos;

2021: 87 casos.

Violência doméstica

Ainda segundo a SDS-PE, abril fechou com 3.600 casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os maiores casos se concentraram no Interior do estado, que tem 1.906 registros. A Região Metropolitana do Recife ficou com 1.028 ocorrências, já o Recife fechou com 666 episódios violentos. No total, março ficou com 4.063 casos; fevereiro com 3.395; e janeiro com 4.059 ocorrências.

Onde buscar ajuda?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

Atualmente, a violência contra a mulher pode ser física, patrimonial, moral, sexual, psicológica e vicária (destinada a parentes da vítima).

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Você também pode acionar gratuitamente o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Outra forma é o 0800.281.8187: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h. Depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)

- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

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