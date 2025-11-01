19ª Caminhada de Terreiros de Pernambuco acontecerá nesta segunda-feira (3)
Este ano, a Caminhada sai às ruas com o tema "Contra o Racismo e pela Defesa da Soberania Nacional"
A Rede Articulação da Caminhada de Terreiros de Pernambuco (ACTP) realizará, nesta segunda-feira (3), a 19ª edição do percurso que visa combater a intolerância religiosa no Recife.
Com o tema “Contra o Racismo e pela Defesa da Soberania Nacional”, a Caminhada de Terreiros de Pernambuco terá concentração às 14h, no Marco Zero, localizado no Bairro do Recife. O momento irá marcar uma série de homenagens e falas de lideranças.
Leia também
• Projeto valoriza tradições afro-indígenas e destaca papel cultural dos terreiros em Pernambuco
• No Recife, Caminhada dos Terreiros de Pernambuco ressaltou a luta contra o racismo religioso
• Dos terreiros às avenidas: dia do samba é celebrado neste sábado (2)
O cortejo tem saída prevista às 16h, do Marco Zero até a Avenida Dantas Barreto. Após a caminhada, a multidão se concentra novamente no Pátio de São Pedro, para a Grande Roda de Jurema, realizada das 19h até as 22h.
Este ano, o evento presta homenagem a diversas lideranças religiosas de Pernambuco e de outros estados, como a Yalorixá do Terreiro das Palmeiras, Tatiane Pereira, e a Yalorixá do Terreiro da comunidade do Bode, Mãe Maria de Quixaba de Oxum.