Caminhada

19ª Caminhada de Terreiros de Pernambuco acontecerá nesta segunda-feira (3)

Este ano, a Caminhada sai às ruas com o tema "Contra o Racismo e pela Defesa da Soberania Nacional"

Caminhada dos Terreiros de Pernambuco sairá sob o tema "Contra o Racismo e pela Defesa da Soberania Nacional"Caminhada dos Terreiros de Pernambuco sairá sob o tema "Contra o Racismo e pela Defesa da Soberania Nacional" - Foto: Jose Britto/Folha de Pernambuco

A Rede Articulação da Caminhada de Terreiros de Pernambuco (ACTP) realizará, nesta segunda-feira (3), a 19ª edição do percurso que visa combater a intolerância religiosa no Recife.

Com o tema “Contra o Racismo e pela Defesa da Soberania Nacional”, a Caminhada de Terreiros de Pernambuco terá concentração às 14h, no Marco Zero, localizado no Bairro do Recife. O momento irá marcar uma série de homenagens e falas de lideranças.

O cortejo tem saída prevista às 16h, do Marco Zero até a Avenida Dantas Barreto. Após a caminhada, a multidão se concentra novamente no Pátio de São Pedro, para a Grande Roda de Jurema, realizada das 19h até as 22h.

Este ano, o evento presta homenagem a diversas lideranças religiosas de Pernambuco e de outros estados, como a Yalorixá do Terreiro das Palmeiras, Tatiane Pereira, e a Yalorixá do Terreiro da comunidade do Bode, Mãe Maria de Quixaba de Oxum.

