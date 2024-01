A- A+

Carnaval 2024 No Recife, 1ª Corrida do Galo da Madrugada promove saúde e leva frevo à Avenida Guararapes Em meio a alguns atletas profissionais e amadores, muitos foliões fantasiados estiveram presentes para correr percursos de 5 km e 10 km, além de concorrer ao Concurso de Fantasias

O maior bloco de Carnaval do planeta promoveu, neste domingo (28), o seu primeiro evento esportivo, com a primeira edição da Corrida do Galo da Madrugada. Com a largada programada para às 6h, os participantes chegaram bem cedo na concentração da Avenida Guararapes, no Centro da capital pernambucana. Em meio a alguns atletas profissionais e amadores, muitos foliões fantasiados estiveram presentes para correr percursos de 5 km e 10 km, além de concorrer ao Concurso de Fantasias.

Ao som do Dj no trio elétrico, os corredores se aqueciam com muito frevo no pé e o clima era de muita alegria. No quesito criatividade, o evento foi um prato cheio. O aposentado Murilo Francisco, de 65 anos, se fantasiou de vítima de acidente, todo enfaixado com gaze e segurando um soro. Ele levava a mensagem de segurança no trânsito. “Se beber não dirija! Vamos correr e brincar!”, convocou.

Já o policial da reserva Marcelino Costa prestou homenagem ao herói Chapolin Colorado e era só alegria no aquecimento da concentração. “Não contavam com minha astúcia!”, brincava.

Com incentivo da Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Esportes, o evento reuniu pessoas de todas as idades em torno da corrida. Aos 72 anos, Severino Pereira, mais conhecido como o “Frade Maratonista”, esbanjou vitalidade. “Belezinha de creuza! 16 anos de São Silvestre eu tenho, viu?”, comemorou Orestes Batista da Rocha, ao cruzar a linha de chegada, com fôlego de menino.

Ao final da corrida, foram entregues as premiações (resultado abaixo da matéria) e a multidão foi convidada a curtir o show do cantor Almir Rouche, no trio elétrico. Ele recebeu convidados, entre eles o maestro Forró. Uma curiosidade é que Forró participou da corrida e venceu uma aposta de que completaria os 10km em menos de uma hora. Detalhe: ele veio virado de um show que acabou às 4h da manhã.

Premiação

Os três melhores colocados na categoria geral 10 km foram premiados em dinheiro, nos valores de R$ 3 mil, R$ 1.500 e R$ 750, respectivamente. Além disso, os primeiros colocados nas categorias gerais masculino e feminino nas corridas de 5 km e 10 km receberam troféus. Além da prova, a Corrida do Galo também promoveu um concurso de fantasia. De girafas a sequestrada pelo ET, de grupos inspirados no clássico “A raposa e as uvas”, de Reginaldo Rossi”, até um cover do Rei do Brega que correu de sapato social, teve de tudo.

Os participantes poderão competiram em diferentes categorias, com prêmios exclusivos para os melhores figurinos individuais e em grupo, além de uma categoria especial em homenagem a Reginaldo Rossi, o homenageado do Galo.

Grafitagem

O projeto “Esculturas de Galo Gigantes”, parceria do bloco com o Recentro, grafitou três novas peças e repintou outras nove esculturas, que medem 3 metros por 3 metros do bico a cauda, alusivas ao tradicional Galo da Madrugada. O trabalho foi feito por 11 artistas do Centro da cidade.

As peças foram instaladas ao longo do percurso da competição e, na próxima semana, serão redistribuídas em locais culturais do Centro da cidade.



Confira os vencedores da 1ª Corrida do Galo da Madrugada:

Masculino (10 km):

1º - Gleisson da Silva Santos (00:31:02)

2º- Marcos Antônio Pereira (00:31:42)

3º - Michael Gabriel da Silva Trindade (00:32:01)

Feminino (10km)

1ª - Aline Prudêncio de Freitas (00:37:03)

2ª -Anastacia Rocha Pereira (00:37:14)

3ª - Maria de Loures Ferreira de Souza (00:47:17)

Masculino (5km):

1º - Joab Fernando Cassimiro Pereira (00:15:47)

2º - Adriel Gomes (00:18:15)

3º - José Roberval dos Santos Costa (00:18:57)

Feminino (5km):

1ª - Juliana Mafra (00:20:33)

2ª - Sandra Maria Aguiar Silva Dias (00:20:46)

3ª Deiviane Lucio Fernandes (00:20:47)

