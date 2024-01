A- A+

Corrida do Galo I Corrida do Galo da Madrugada acontece neste domingo (28) com presença de Almir Rouche Os kits da corrida são entregues nesta sexta (26) e sábado (27)

A I Corrida do Galo da Madrugada será realizada no Recife neste domingo (28), com a largada programada para acontecer às 6h, na Avenida Guararapes, no Centro da capital pernambucana. Os percursos para os corredores serão de 5 km e 10 km.



Na chegada, os corredores serão recebidos ao som de frevos, entoados pelo cantor Almir Rouche, que estará em trio elétrico na Avenida Gurararapes

O kit da corrida começou a ser entregue nesta sexta (26), até as 18h, e no sábado (27) das 8h às 16h, na sede do Galo da Madrugada, localizada na rua da Concórdia, no bairro de São José.



Os kits contam com número de peito, chip, bolsa, camisa, squeeze e viseira. As inscrições já foram encerradas, com mais de 2.300 inscritos.

Os três melhores colocados na categoria geral 10 km serão premiados em dinheiro, nos valores de R$ 3 mil, R$ 1.500 e R$ 750, respectivamente. Além disso, os primeiros colocados nas categorias gerais masculino e feminino nas corridas de 5 km e 10 km receberão troféus.

Concurso de fantasia

Além da prova, que busca incentivar a prática esportiva e uma vida saudável, a Corrida do Galo também vai contar com um concurso de fantasia.



Os participantes poderão competir em diferentes categorias, com prêmios exclusivos para os melhores figurinos individuais e em grupo, além de uma categoria especial em homenagem a Reginaldo Rossi, o homenageado do Galo.

O projeto “Esculturas de Galo Gigantes”, parceria do bloco com o Recentro, grafitou três novas peças e repintou outras nove esculturas, que medem 3 metros por 3 metros do bico a cauda, alusivas ao tradicional Galo da Madrugada. O trabalho foi feito por 11 artistas do Centro da cidade.



As peças serão instaladas ao longo do percurso da competição e, na próxima semana, serão redistribuídas em locais culturais do Centro da cidade.



Os resultados oficiais da corrida serão divulgados no site oficial do bloco, www.galodamadrugada.com.br, em até 72 horas após o término do evento.

Confira o percurso completo da 1ª Corrida do Galo da Madrugada:

Percurso completo da Corrida do Galo da Madrugada. Foto: Reprodução.

