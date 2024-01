A- A+

Férias 1ª temporada de acampamentos de Verão da Cia do Lazer inicia nesta segunda-feira (8) A programação conta com recreação, além de atividades que possibilitam a promoção do desenvolvimento interpessoal, autoestima, confiança e responsabilidade entre crianças e adolescentes

O mês de janeiro chegou e com ele a temporada das colônias de férias e dos acampamentos educativos. Há 35 anos, uma opção que encanta crianças e adolescentes é a programação promovida pela Cia do Lazer, espaço localizado no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife. Durante todo o mês, crianças (a partir dos 6 anos de idade), adolescentes e adultos poderão participar de atividades recreativas, com toda a segurança necessária e acolhimento. Para incentivar a interação entre os participantes, durante os acampamentos, o público fica desconectado do mundo virtual.

“Por meio dos jogos, dinâmicas, brincadeiras, trilhas, oficinas e outras atividades, conseguimos desenvolver nas crianças e adolescentes autoestima, independência, confiança, responsabilidade e muitos outros constructos ao longo de cada temporada. Através dessas brincadeiras, formamos, educamos e criamos laços fraternos”, ressalta Rose Jarocki, idealizadora e coordenadora geral da Cia do Lazer.

A temporada de Verão 2024 será dividida em quatro períodos. O primeiro tem início na próxima segunda-feira (8), segue até o dia 12 e é voltado para crianças entre 7 e 14 anos. O segundo, que contempla a mesma faixa etária, ocorre entre os dias 17 e 21 de julho. Já o “Encontro das Tribos”, direcionado para um público mais amplo, que contempla crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, será realizado nos dias 23, 24 e 25 de janeiro.

O último período ocorre nos dias 27 e 28 de janeiro e é focado em jovens maiores de 18 anos. Ao todo, são 160 vagas para os dois primeiros períodos (80 em cada); 30 vagas para o “Encontro das Tribos” e outras 30 para o período voltado para jovens maiores de 18 anos. O valor do investimento varia entre R$1.100 e R$1.800 e inclui a estadia, atividades monitoradas, além de seis refeições diárias. As reservas podem ser feitas por meio do site ou pelos telefones: (81) 99127.9530 e (81) 99242.7435.

Para garantir a segurança dos acampados e a tranquilidade dos responsáveis, a Cia do Lazer investe em uma equipe multidisciplinar qualificada. O acampamento é monitorado 24 horas por dia. São quase 90 profissionais, entre educadores físicos, pedagogos, psicólogos, além das equipes de cozinha e manutenção que atuam direta e indiretamente na vigilância e desenvolvimento das crianças e adolescentes.

Serviço

Acampamento de Verão da CIA do Lazer

Temporada 1: 8 a 12 de janeiro (crianças e adolescente de 7 a 14 anos)

Temporada 2: 17 a 21 de janeiro (crianças e adolescente de 7 a 14 anos)

Encontro das Tribos: 23, 24 e 25 de janeiro (crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos)

Só adultos: 27 e 28 de janeiro (jovens acima de 18 anos)

Valor do investimento: entre R$1.100 e R$ 1.800 (taxa de transporte de volta não inclusa)

Local: Cia do Lazer - Ilha do Álvaro s/n - km 3 - Estrada Porto / Serrambi - Ipojuca

Outras informações: https://www.companhiadolazer.com.br ou pelos telefones: (81) 99127.9530 / (81) 99242.7435

